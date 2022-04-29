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هولندا: سنرسل فريقاً لأوكرانيا للتحقيق بوقوع جرائم حرب

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من بوتشا شمال غربي كييف (رويترز)
من بوتشا شمال غربي كييف (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

هولندا: سنرسل فريقاً لأوكرانيا للتحقيق بوقوع جرائم حرب

دبي - العربية.نت

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أعلن وزير خارجية هولندا فوبكه هويكسترا اليوم الجمعة، أن بلاده سترسل فريقا من المتخصصين إلى أوكرانيا لجمع أدلة في إطار تحقيق دولي يتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم حرب.

وأشار في تغريدة على تويتر إلى أن ذلك يأتي تحت إشراف المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وكانت الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي "يورودجاست" أعلنت الاثنين أنّ مكتب المّدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سيشارك في التحقيق الأوروبي حول جرائم الحرب في أوكرانيا.

تحقيق أوروبي

وقالت الوكالة في بيان إنّ فريق التحقيق المشترك الذي تمّ تشكيله في آذار/مارس بتعاون بين ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا وبدعم من يورودجاست يرمي إلى تسهيل عمل المحققين والملاحقات القضائية في الدول المعنيّة بالإضافة إلى القضايا التي يمكن أن تحال على المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما نقلته "فرانس برس".

الجنائية الدولية
الجنائية الدولية

كذلك، كان المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني كريم خان فتح في 3 آذار/مارس تحقيقاً في الوضع في أوكرانيا بعد تلقّيه ضوءاً أخضر بهذا الشأن من حوالى 40 دولة عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.

العثور على مئات الجثث

يشار إلى أنه منذ انسحاب القوّات الروسية من محيط كييف في أواخر مارس/آذار الماضي، عُثر على المئات من جثث المدنيين الذين تتّهم السلطات الأوكرانية وبلدان الغرب روسيا بارتكاب "جرائم حرب" بحقّهم، وهي اتّهامات ترفضها موسكو.

كذلك، تعرضت موسكو لاتهامات بارتكاب "جرائم حرب" في منطقة ماريوبول جنوب شرقي البلاد، الأمر الذي نفته موسكو قطعياً.

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