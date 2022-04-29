42 جريحا بمواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالأقصى
مواجهات عنيفة اندلعت صباحاً في ساحات المسجد الأقصى
بعدما اندلعت فجر الجمعة، مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في ساحات المسجد الأقصى، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط 42 جريحا.
وأفادت إذاعة "صوت الأقصى" بأن قوات إسرائيلية اعتدت على المصلين في المسجد الأقصى وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
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منعوا الإسعاف
كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت منطقة باب المغاربة وأطلقت الرصاص المطاطي تجاه المرابطين.
ومنع الجيش الإسرائيلي طواقم الإسعاف من الدخول للمسجد الأقصى.
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