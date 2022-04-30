أوكرانيا: دمرنا أكثر من 1000 آلية روسية منذ بداية الحرب

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، تدمير أكثر من 1000 آلية روسية من بينها دبابات ومدرعات منذ بداية الحرب.

وأضافت أنها تصدت لـ 14 هجوما روسيا في شرق البلاد، وفق ما نقل مراسل العربية عن مسؤول في الوزارة.



مادة اعلانية

في السياق، نشر الحرس الوطني الأوكراني مقطعا مصورا، السبت، قال إنه لغارة على آليات عسكرية روسية بالقرب من إيزيوم في منطقة خاركيف.

ولم يرفق المقطع المصور بأي معلومات عن توقيت التقاطه.

روسيا تصعد شرقا

فيما قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن روسيا صعدت من وتيرة هجومها في شرق البلاد، بهدف السيطرة الكاملة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وإنشاء ممر بري إلى شبه جزيرة القرم.

وأشار آخر بيان يوم الخميس إلى نقل المزيد من القوات إلى مدينة إيزيوم.

في المقابل، أعلنت موسكو منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير، تدمير 142 طائرة و111 مروحية و621 طائرة مسيرة و277 منظومة صاروخية للدفاع الجوي و2629 دبابة ومدرعة و302 راجمة صواريخ و1154 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 2445 مركبة عسكرية خاصة.