الجيش الأوكراني: روسيا تعزز قواتها في المناطق الحدودية

مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ 66، لا تزال المعارك والاشتباكات والقصف مستمر بين القوات الروسية والأوكرانية، لاسيما شرقا، في المناطق الحدودية.

فقد أكد أولكسندر شتابون، المتحدث باسم قيادة أركان القوات المسلحة الأوكرانية: اليوم السبت أن الجيش الروسي يشن هجمات جوية وصاروخية ومدفعية على البنية التحتية المدنية والعسكرية في عمق الأراضي الأوكرانية، وعلى مواقع عسكرية أوكرانية على طول خط المواجهة وفي المناطق الحدودية.

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لا سيطرة على دونباس

كما شدد على أن الروس يواصلون إعادة تجميع قواتهم وتعزيزها، على الحدود، مضيفا أنهم قصفوا إقليم دونباس (شرقا) بقوة لكنهم فشلوا بالسيطرة على الأرض.

وأوضح أن القوات الروسية تركز جهودها الرئيسية على الاحتفاظ بمواقعها وإلحاق أضرار بوحدات القوات الأوكرانية، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

كما أشار إلى أنها تنقل الوحدات الفردية من المنطقة العسكرية الشرقية من أراضي منطقة بيلغورود إلى منطقة مدينة إيزيوم".

تقدم على 4 محاور

فيما أفاد مراسل العربية/الحدث بأن القوات الروسية تقدمت على 4 محاور في الشرق الأوكراني، مضيفا أن قوات أوكرانية قصفت في المقابل، دونيتسك بـ 30 صاروخا ليل الجمعة السبت.

يشار إلى أن القوات الروسية كانت أعلنت منذ انسحابها من محيط العاصمة كييف، أواخر مارس الماضي، أنها ستركز عملياتها على شرق أوكرانيا، مطلقة المرحلة الثانية من عملياتها العسكرية، وواصفة إياها بالمهمة جداً، من أجل تحرير دونباس، وفق تعبيرها.

وتعتبر تلك المناطق شرقا، لاسيما إقليم دونباس مهمة بالنسبة للروس، لأن السيطرة عليها ستسمح بتحرك الروس بسهولة بين تلك المناطق والجنوب، تحديدا شبه جزيرة القرم، التي ضمت إلى الأراضي الروسية عام 2014.