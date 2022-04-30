موسكو: تدمير 17 منشأة عسكرية أوكرانية وإسقاط 18 مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إسقاط 18 مسيرة وتدمير 17 منشأة عسكرية أوكرانية منها مواقع قيادة، وبطارية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، ومحطة رادار، فضلا عن تصفية مراكز تجمع للقوات الأوكرانية.

وأضافت أنه تم تدمير 5 منشآت عسكرية في أوكرانيا، من بينها: مستودعات للذخيرة والوقود، بالإضافة إلى مركز تجمع عسكري، وذلك باستخدام صواريخ جوية عالية الدقة.

مادة اعلانية

تدمير دبابات ومدرعات

كما استهدفت المقاتلات الروسية 9 مناطق لتمركز المعدات العسكرية، لافتة إلى تصفية أكثر من 120 مقاتلا، بالإضافة إلى تدمير أربع دبابات وست عربات مدرعة.

كما أشارت إلى أن قواتها المسلحة قصفت 389 منشأة عسكرية في أوكرانيا ليلا، بحسب ما نقلته وكالة إنترفاكس.

استهداف 35 مركز تحكم

كذلك، أعلنت تدمير 35 مركز تحكم أوكراني، و15 مستودعا للأسلحة والذخيرة، و18 طائرة مسيرة أوكرانية، و10 مدرعات فضلاً عن عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها القوات والمعدات الأوكرانية مقتل 20 مسلحا.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل العربية بأن القوات الروسية تتقدم في 4 محاور شرقي أوكرانيا، مضيفا أن قوات أوكرانية قصفت دونيتسك بـ 30 صاروخا ليلاً.

استهداف مواقع نفطية

يشار إلى أن القوات الروسية كانت قصفت الأسبوع الماضي مصفاة نفط كريمنشوك التي تعد أكبر منتج للوقود في أوكرانيا، فيما أكد حاكم منطقة بولتافا، في حينه، أن المصفاة دمرت بالكامل.

كما استهدفت أيضا مستودعات نفطية أخرى كبيرة، بهدف شل وعرقلة سلسلة إمدادات القوات الأوكرانية.

إجمالا، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنها دمرت منذ بداية الحرب 142 طائرة، و112 مروحية، و658 طائرة بدون طيار، و279 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2656 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و307 قاذفات صواريخ متعددة، و1189 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 2492 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.