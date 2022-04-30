روسيا تعلن إنهاء العمل بمحطة الفضاء: لن نفصح عن الموعد

أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية ديمتري روغوزين أنه تم اتخاذ قرار بشأن موعد إنهاء عمل روسيا في محطة الفضاء الدولية، بسبب العقوبات على موسكو. وفق ما نقلت "سبوتنيك".

إخطار الشركاء

وأضاف أن موسكو ليست ملزمة بالإفصاح عن هذا الموعد في الوقت الحالي، لافتا إلى أن روسيا ستخطر شركاءها في محطة الفضاء الدولية قبل عام من إنهاء عملها، حسب المنصوص عليه في الالتزامات الدولية".

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وكان روغوزين قد صرح مطلع الشهر الجاري بأن روسيا قد تنهي التعاون في محطة الفضاء الدولي بسبب العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.

"رفع كامل العقوبات"

وكتب حينها على تويتر: "أعتقد أن استعادة العلاقات الطبيعية بين الشركاء في محطة الفضاء الدولية وغيرها من المشاريع المشتركة لا يمكن تحقيقها إلا بعد الرفع الكامل وغير المشروط للعقوبات غير القانونية".

يأتي ذلك على الرغم من أن وكالة ناسا كانت قد أكدت مع بداية فرض العقوبات في فبراير الماضي أنها لن تؤثر على التعاون في محطة الفضاء الدولية، حيث قال المتحدث باسمها: "ناسا تواصل العمل مع جميع شركائنا الدوليين، بما في ذلك وكالة الفضاء الحكومية الروسية روسكوزموس، من أجل العمليات الآمنة المستمرة لمحطة الفضاء الدولية".

عقوبات بالجملة

ومنذ انطلاق العملية العملية العسكرية الروسيةفي أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي، تفرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب الحرب.

وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، وصولاً إلى مصادرة أملاك الأوليغارشية الروسية، وفرض عقوبات مباشرة على نواب البرلمان والدائرة المحيطة بالكرملين وصولاً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً.