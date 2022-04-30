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بيلاروسيا: الناتو سيحول شرق أوروبا مسرحا لعمليات عسكرية

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دبابة تحمل علم الناتو (شترستوك)

بيلاروسيا: الناتو سيحول شرق أوروبا مسرحا لعمليات عسكرية

دبي - العربية.نت

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أفادت وزارة الدفاع في بيلاروسيا، السبت، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يخطط لتحويل دول شرق أوروبا مسرحا لعمليات عسكرية محتملة.

وقالت إن الناتو يخطط لإطلاق مناورات "المدافع عن أوروبا" في بحر البلطيق وبحر الشمال، مشيرة إلى أن المناورات الرئيسية ستجري في ليتوانيا ولاتفيا وبولندا.

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هذا وتشارك قوات من حلف شمال الأطلسي (ناتو) ودول أخرى من شمال الأطلسي في سلسلة من التدريبات العسكرية بأنحاء أوروبا خلال الأسابيع المقبلة، إذ تسعى الدول الغربية إلى ردع روسيا التي أطلقت عملية عسكرية في أوكرانيا 24 فبراير الماضي.

ومن المقرر أن تجرى التدريبات، التي تدعمها الطائرات والدبابات والمدفعية والعربات الهجومية المدرعة، في فنلندا وبولندا ومقدونيا الشمالية وعلى طول الحدود الإستونية مع لاتفيا.

خريطة توضح توزيع قوات الناتو في أوروبا الشرقية (موقع الناتو)
خريطة توضح توزيع قوات الناتو في أوروبا الشرقية (موقع الناتو)

كما من المزمع أن تضم المناورات قوات من الناتو والقوة الاستكشافية المشتركة التي تضم أعضاء من خارج الناتو، مثل فنلندا والسويد.

ومن المقرر أن تشمل العملية قوات من الولايات المتحدة وبريطانيا وألبانيا وفرنسا وإيطاليا.

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