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تجنبا للاستفزاز.. تركيا ترفض المشاركة بمناورات للناتو باليونان

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جزيرة Kastellorizo اليونانية الصغيرة على بعد كيلومترين من تركيا – فرانس برس

تجنبا للاستفزاز.. تركيا ترفض المشاركة بمناورات للناتو باليونان

دبي - العربية.نت

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اعتذرت تركيا اليوم السبت عن المشاركة في مناورات لحلف شمال الأطلسي "الناتو" من المقرر أن تستضيفها اليونان تجنبا للاستفزاز.

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وذكرت مصادر أمنية، أن اليونان قامت بإضافات للائحة الفنية حول أنشطة المناورات "مستخدمة نهجا يستهدف تركيا ويستغل الخلافات بين البلدين"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وأضافت المصادر أن "أنقرة طالبت اليونان بتعديل اللائحة لاحتوائها على عبارات مخالفة للقانون الدولي، إلا أنها رفضت التعديل".

تزوير الحقائق

وأردفت أن تركيا قررت في 22 أبريل الجاري عدم المشاركة في المناورات، نظرا لقيام اليونان بتزوير الحقائق لخدمة مصالحها السياسية، وأنها أبلغت قرارها هذا إلى السلطات اليونانية.

وأكدت أنه بالرغم من كافة مساعي أنقرة التصالحية، إلا أن اليونان لا تحتمل مجرد مشاركة جارتها (تركيا) في المناورات".

يذكر أن مناورات الناتو "Tiger Meet" تنظم في أحد البلدان الحلفاء سنويا ومن المقرر أن تستضيفها اليونان هذا العام في الفترة بين 9 و20 مايو أيار المقبل.

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