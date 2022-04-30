تفجيرات تقطع الكهرباء عن ملايين الأفغان قبل عيد الفطر

أعلنت السلطات الأفغانية أن ملايين الأشخاص في 11 ولاية في أفغانستان حرموا من التيار الكهربائي السبت بعد تفجير برجين لنقل الكهرباء غرب العاصمة كابول.

يأتي انقطاع الكهرباء قبل عطلة عيد الفطر.

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وقصف برجان في ولاية بروان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن العاصمة والولايات المجاورة.

من جهته، قال حكم الله مايواندي المتحدث باسم شركة الكهرباء الحكومية في بيان عبر الفيديو "فجر الأعداء برجي كهرباء بالقنابل".

وأضاف أن خمسة فرق من الشركة تقوم بإصلاح العطل. وقال مايواندي "الأعمدة مثبتة على قمم الجبال وتحاول فرقنا إصلاحها". وأضاف أنه سيتم إجراء إصلاحات موقتة لعودة الكهرباء جزئيًا بحلول ليل السبت قبل إكمال التصليح الكامل في غضون أسبوعين.

فيما قالت الشرطة إنها أوقفت اثنين من المشتبه بهم على خلفية التفجيرات.

وقامت العديد من المباني السكنية والشركات في كابول التي يبلغ عدد سكانها حوالي خمسة ملايين نسمة، بتشغيل مولدات خاصة السبت لضمان توفير الكهرباء قبل عيد الفطر.

وتعتمد أفغانستان إلى حد كبير على الكهرباء المستوردة من أوزبكستان وطاجيكستان ما يجعل خطوطها عبر البلاد هدفًا رئيسيًا للمتمردين.