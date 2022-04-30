رداً على لافروف.. لندن "اعتداء موسكو على أوكرانيا بربري

في رد على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مقابلة مع العربية/الحدث في وقت سابق، اليوم السبت، شددت وزارة الخارجية البريطانية على أن ما وصفته بالاعتداء الروسي على أوكرانيا بربري وغير مبرر على الإطلاق.

وقالت للعربية إن بريطانيا ستعمل مع الحلفاء لضمان محاسبة المسؤولين عن كافة الانتهاكات التي وقعت على الأراضي الأوكرانية.

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سنحاسب على الفظائع

كما شددت على أن العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية هجوم بربري وغير مبرر ضد دولة ديمقراطية ذات سيادة".

وأضافت "سنعمل مع حلفائنا لضمان محاسبة المسؤولين عن الفظائع".

وكان لافروف شدد في مقابلة مفصلة مع العربية أن بلاده ليست في عداء أو حرب مع الغرب، مشددا على أن قادة دول الناتو هم الذين اصطفوا ضد بلاده.

وقف مد كييف بالسلاح

كما أوضح أن العملية العسكرية التي أطلقتها بلاده على الأراضي الأوكرانية جاءت من أجل حماية السكان في إقليم دونباس، وغيره من المناطق في الشرق الأوكراني، بعد سنوات من الانتهاكات، وفق تعبيره.

كما حث الدول الغربية على وقف مد كييف بالسلاح، معتبرا أنها تزيد الطين بلة وتعرقل الحل، مشددا على حق القوات الروسية باستهداف أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي، اصطفت بريطانيا كما غيرها من الدول الأوروبية وأميركا إلى جانب أوكرانيا، مغدقة عليها السلاح والعتاد، فيما فرضت آلاف العقوبات على موسكو.