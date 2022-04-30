في هذه الدول.. غداً المتمم لشهر رمضان والاثنين عيد الفطر

أعلن عدد من الدول العربية من بينها الإمارات، السبت، أن غداً الأحد هو المتمم لشهر رمضان الكريم، والاثنين 2 مايو هو أول أيام عيد الفطر السعيد، بحسب ما نقلته "وام".

كما أفادت الكويت أن هيئة الرؤية الشرعية الكويتية أعلنت عدم ثبوث رؤية هلال شهر شوال.. ويوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، بحسب ما نقلته "كونا".

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كذلك، أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، أن المحكمة العليا أكدت أن يوم غدٍ الأحد هو المكمل لشهر رمضان المبارك ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

قطر والبحرين

وفي قطر، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن غدا الأحد هو المكمل لشهر رمضان وأن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

كما أعلن المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية في البحرين، أن يوم غدٍ الأحد هو المكمل لعدة شهر رمضان ثلاثين يومًا، وإن بعد غدٍ الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ الموافق 2 مايو 2022م ، بحسب وكالة أنباء البحرين.

العراق وفلسطين

وأيضاً أعلن ديوان الوقف السني في العراق أيضاً أن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

كذلك، أعلن مفتي فلسطين أن غداً هو المتمم لشهر رمضان، والإثنين هو أول أيام عيد الفطر.

مصر ولبنان

وفي مصر، أعلن مفتي الجمهورية شوقي علام، أن غداً 1 مايو هو المتمم لشهر رمضان، والإثنين 2 مايو هو أول أيام عيد الفطر.

كذلك، أعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في بيان، أنه "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن يوم غد الأحد في 1 أيار هو اليوم المكمل لعدة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً، ويكون يوم الاثنين في 2 أيار 2022م، هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1443".