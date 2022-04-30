ماكرون لزيلينسكي: سنواصل تعزيز الدعم لأوكرانيا

أعلن الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقل إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "رغبته في العمل بنشاط من أجل إعادة إرساء سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا خلال فترة ولايته الثانية"، وذلك بالتنسيق مع الحلفاء.

وقال الإليزيه إن ماكرون أكد لزيلينسكي خلال محادثاتهما التي استمرت لمدة ساعة، اليوم السبت، أن مواد عسكرية ومساعدات إنسانية ستستمر في التدفق إلى أوكرانيا.

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كما قال الرئيس الفرنسي لزيلينسكي "سيستمر تعزيز هذا الدعم"، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".

مواد غذائية.. وأسلحة دفاعية

هذا وأرسلت فرنسا حتى الآن 615 طنا من المعدات والمساعدات إلى أوكرانيا، بما فيها مولدات كهرباء للمستشفيات وسيارات إسعاف ومواد غذائية.

وكانت فرنسا مترددة بشأن مساهمتها في تقديم أسلحة دفاعية لأوكرانيا، بيد أن ماكرون أشار مؤخرا إلى صواريخ "ميلان" المضادة للدبابات وتسليم مدافع "سيزار" المحمولة على شاحنات من بين معدات مهمة.

يذكر أن ماكرون أعيد انتخابه، الأحد الماضي، رئيساً لفرنسا لولاية ثانية، بعدما تغلب على منافسته مارين لوبان.

وخلال ولايته الأولى، أجرى ماكرون محادثات عديدة مع كل من زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية على الجارة الغربية، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".