.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الإخواني منصور عباس يرد على حماس: لن تخبرونا بما يجب علينا القيام به!

  • الخط
Israeli Arab politician, leader of the United Arab list, Mansour Abbas attends consultations with Israeli President Reuven Rivlin (unseen) on who might form the next coalition government, at the President's residence in Jerusalem, on April 5, 2021. (Abir Sultan/Pool/AFP)
منصور عباس
غزة و حماس

الإخواني منصور عباس يرد على حماس: لن تخبرونا بما يجب علينا القيام به!

رئيس حركة حماس يحيى السنوار أكد أنه يتعين "على كل فصائل المقاومة بقطاع غزة أن تكون على أهبة الاستعداد"، كما دعا القائمة العربية الموحدة لأخذ قرار بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية

القدس - خالد قاسم

نشر في: آخر تحديث:

أجرى رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي، الإخواني منصور عباس، مساء أمس السبت، مقابلة في برنامج "لقاء مع الصحافة" في القناة 12 الإسرائيلية، حيث تطرق إلى خطاب رئيس حركة حماس يحيى السنوار قائلا: "لسنا مدينين له بشيء، نحن نفعل ما هو جيد للمجتمع العربي والشعب الفلسطيني. نعتقد أن العملية التي نقودها في دولة إسرائيل ستقرب السلام العام. لن يخبرنا أحد بما يجب القيام به وما لا يجب فعله".

وكان السنوار أكد أنه يتعين "على كل فصائل المقاومة بقطاع غزة أن تكون على أهبة الاستعداد والجهوزية، والمعركة لم تنته بانتهاء رمضان بل ستبدأ بانتهائه"، كما دعا القائمة العربية الموحدة لأخذ قرار بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية.

يحيى السنوار
يحيى السنوار

وردا على سؤال حول تجميد مشاركة حزبه في الائتلاف الحكومي، أجاب الإخواني عباس بالقول: "لقد اتخذنا هذه الخطوة حتى يدرك شركاؤنا في الحكومة أيضا أن هناك حاجة إلى خطوة أخرى ومزيد من الجهد. حتى الآن لم نتوصل إلى مخطط تفصيلي ينهي التجميد".

وأضاف: "لن نتمكن من العيش في ظل عدم اليقين والخلل في مختلف القضايا. لذلك، فإن أولويتنا هي تعزيز القضايا داخل التحالف وآمل أن نكون قادرين بحلول نهاية فترة الاستراحة للتوصل إلى تفاهمات".

الإخواني منصور عباس يرفض استخدام لفظ "الفصل العنصري" بإسرائيل العرب والعالم الإخواني منصور عباس يرفض استخدام لفظ "الفصل العنصري" بإسرائيل

وأشار عباس إلى هجوم الليلة الماضية في أرييل، معلقا: "منذ بداية موجة الاعتداءات، أعربنا عن موقف لا لبس فيه - نحن ضد كل أشكال العنف ونقول لجميع الأطراف - لقد حان الوقت للناس الذين يعيشون هنا في الأرض المقدسة للبدء في التفكير في المستقبل. وللخروج برؤية لرسم مصير واحد وليس الاهتمام في حل الخلافات نقطة بنقطة".

وأضاف قائلا: "كانت هناك أحداث في ظل حكومة بنيامين نتنياهو أيضًا، لم نستسلم ونعرف أن هناك طريقة جديدة للترويج لها".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل كشف مسلسل "الاختيار" جميع أسرار مرحلة حكم الإخوان لمصر؟ هل كشف مسلسل "الاختيار" جميع أسرار مرحلة حكم الإخوان لمصر؟
اكتشف المزيد