.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الدنمارك تستدعي سفير روسيا بعد انتهاك مجالها الجوي

  • الخط
A Denmark's national flag flutters in Copenhagen, Denmark, October 22, 2019. (Reuters)
تعبيرية

الدنمارك تستدعي سفير روسيا بعد انتهاك مجالها الجوي

وقع الحادث مساء الجمعة عندما حلقت طائرة استطلاع روسية في المجال الجوي الدنماركي شرق بورنهولم قبل دخولها المجال الجوي السويدي

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أعلن وزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود، الأحد، أن كوبنهاغن دانت انتهاك طائرة استطلاع روسية للمجال الجوي الدنماركي، واستدعت السفير الروسي لديها بشأن هذا الحادث.

وكتب يبي كوفود في تغريدة على "تويتر": "استدعي السفير الروسي إلى وزارة الخارجية غدًا" الاثنين. وأضاف "انتهاك روسي آخر للمجال الجوي الدنماركي هذا غير مقبول إطلاقا ومثير للقلق خصوصا في الوضع الحالي".

ووقع الحادث مساء الجمعة عندما حلقت طائرة استطلاع روسية في المجال الجوي الدنماركي شرق بورنهولم (جزيرة دنماركية) قبل دخولها المجال الجوي السويدي.

علم روسيا
علم روسيا

وكانت وزارة الدفاع السويدية تحدثت السبت عن الجزء الأخير من هذه الوقائع السبت. وصرح هنريك مورتنسن الملحق الصحافي في وزارة الدفاع الدنماركية لوكالة "فرانس برس" بالقول "إنها طائرة استطلاع كانت في مجالنا الجوي لفترة قصيرة جدا".

خرق روسي في السويد.. وستوكهولم: انتهاك غير مقبول العرب والعالم خرق روسي في السويد.. وستوكهولم: انتهاك غير مقبول

وأضاف: "تدخلت طائرتان دنماركيتان من طراز اف-16 على الفور".

وغادرت الطائرة الروسية بعد ذلك المجال الجوي الدنماركي.

وأكد مورتنسن أن هذا النوع من الحوادث "نادر".

وخلافا للسويد حيث يدور نقاش حول هذه القضية، الدنمارك عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف أفسد غلاء الأسعار فرحة العيد على الشعب التونسي؟ كيف أفسد غلاء الأسعار فرحة العيد على الشعب التونسي؟
اكتشف المزيد