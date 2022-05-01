الدنمارك تستدعي سفير روسيا بعد انتهاك مجالها الجوي
وقع الحادث مساء الجمعة عندما حلقت طائرة استطلاع روسية في المجال الجوي الدنماركي شرق بورنهولم قبل دخولها المجال الجوي السويدي
أعلن وزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود، الأحد، أن كوبنهاغن دانت انتهاك طائرة استطلاع روسية للمجال الجوي الدنماركي، واستدعت السفير الروسي لديها بشأن هذا الحادث.
وكتب يبي كوفود في تغريدة على "تويتر": "استدعي السفير الروسي إلى وزارة الخارجية غدًا" الاثنين. وأضاف "انتهاك روسي آخر للمجال الجوي الدنماركي هذا غير مقبول إطلاقا ومثير للقلق خصوصا في الوضع الحالي".
ووقع الحادث مساء الجمعة عندما حلقت طائرة استطلاع روسية في المجال الجوي الدنماركي شرق بورنهولم (جزيرة دنماركية) قبل دخولها المجال الجوي السويدي.
وكانت وزارة الدفاع السويدية تحدثت السبت عن الجزء الأخير من هذه الوقائع السبت. وصرح هنريك مورتنسن الملحق الصحافي في وزارة الدفاع الدنماركية لوكالة "فرانس برس" بالقول "إنها طائرة استطلاع كانت في مجالنا الجوي لفترة قصيرة جدا".
وأضاف: "تدخلت طائرتان دنماركيتان من طراز اف-16 على الفور".
وغادرت الطائرة الروسية بعد ذلك المجال الجوي الدنماركي.
وأكد مورتنسن أن هذا النوع من الحوادث "نادر".
وخلافا للسويد حيث يدور نقاش حول هذه القضية، الدنمارك عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
-
الاتحاد الأوروبي يميل إلى حظر النفط الروسي بحلول نهاية العاميعكف الاتحاد الأوروبي على إعداد مجموعة سادسة من العقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا طاقة
-
بوتين يوقع مرسوما يحظر على البنوك الروسية إرسال بيانات العملاء للدول "غير الصديقة"يهدف هذا القانون إلى التقليل من المخاطر المرتبطة بحصول الدول الأجنبية معلومات بنكية اقتصاد
-
وزير الخارجية الأوكراني يطلب من الصين ضمانات أمنيةتحاول بكين الحفاظ على موقف محايد مفترض، بينما تهددها الولايات المتحدة بعواقب إذا قدمت دعماً عسكرياً أو اقتصادياً لموسكو العرب والعالم
-
بوتين يوقع قانون إلغاء الإصدار المبسط لتأشيرات بعض مواطني الدول الأوروبيةتأتي إجراءات روسيا كرد على العقوبات الغربية اقتصاد