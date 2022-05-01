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بلينكن: أطلعت نظيري الأوكراني على خطواتنا لدعم كييف

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أنتوني بلينكن (أرشيفية من فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

بلينكن: أطلعت نظيري الأوكراني على خطواتنا لدعم كييف

دبي - العربية.نت

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أطلع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، خلال اتصال هاتفي، على الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة لدعم سيادة أوكرانيا.

وكتب بلينكن على حسابه في تويتر إنه شدد لكوليبا على وحدة أراضي أوكرانيا في مواجهة "حرب الكرملين غير المبررة"، على حد وصفه.

مزيد من المساعدات

يذكر أن بلينكن ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن كانا تعهدا خلال زيارة إلى كييف الأحد الفائت بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية للقوات الأوكرانية

فقد أوضح مسؤولون أميركيون أن الوزيرين استغلا أول زيارة رسمية أميركية لكييف منذ العملية العسكرية الروسية قبل أكثر من شهرين للإعلان عن تقديم مزيد من الدعم العسكري، وعودة الدبلوماسيين الأميركيين تدريجياً إلى البلاد وتعيين سفير جديد.

القتال في دونباس

وقال مسؤول كبير في الخارجية، الاثنين الماضي، إن بلينكن وأوستن التقيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدداً من كبار المسؤولين الأوكران في كييف يوم 24 أبريل، وفق رويترز.

كما أشار إلى أنهما أبلغا الرئيس الأوكراني بأن واشنطن ستقدم 322 مليون دولار إضافي إلى بلاده، في إطار مساعدات عسكرية خارجية جديدة.

من لقاء بلينكن وأوستن مع زيلينسكي وكوليبا في كييف يوم 24 أبريل (فرانس برس)
من لقاء بلينكن وأوستن مع زيلينسكي وكوليبا في كييف يوم 24 أبريل (فرانس برس)

ورأى أن تلك المساعدات ستوفر الدعم للقدرات التي تحتاجها أوكرانيا وخاصة القتال في دونباس، وستساعد أيضاً القوات المسلحة الأوكرانية على الانتقال إلى أسلحة وأنظمة دفاع جوي أكثر تقدماً.

إلى ذلك، أوضح أن ما يقرب من 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية الخارجية الجديدة ستذهب إلى 15 دولة أخرى في وسط وشرق أوروبا والبلقان.

دعم قوي

يشار إلى أن تلك الزيارة أتت من أجل إظهار مرة جديدة، الدعم الغربي لا سيما الأميركي القوي، لكييف.

فمنذ انطلاق العملية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، اصطفت واشنطن إلى جانب أوكرانيا، داعمة إياها بالسلاح والعتاد والمساعدات الإنسانية أيضاً.

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