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جونسون لزيلينسكي: ملتزم أكثر من أي وقت مضى بدعم أوكرانيا

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بوريس جونسون وفولوديمير زيلينسكي وسط كييف (أرشيفية من فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

جونسون لزيلينسكي: ملتزم أكثر من أي وقت مضى بدعم أوكرانيا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مع تواصل العملية العسكرية الروسية منذ 24 فبراير، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في اتصال بينهما السبت بأنه ملتزم أكثر من أي وقت مضى بدعم أوكرانيا، وفق متحدث من مكتب جونسون.

وأكد جونسون أن بريطانيا ستواصل تقديم مساعدات عسكرية إضافية لمنح الأوكرانيين العتاد الذي يحتاجون إليه للدفاع عن أنفسهم.

كما عرض أيضاً مواصلة الدعم البريطاني في المجالين الاقتصادي والإنساني، بحسب رويترز.

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