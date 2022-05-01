جونسون لزيلينسكي: ملتزم أكثر من أي وقت مضى بدعم أوكرانيا

مع تواصل العملية العسكرية الروسية منذ 24 فبراير، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في اتصال بينهما السبت بأنه ملتزم أكثر من أي وقت مضى بدعم أوكرانيا، وفق متحدث من مكتب جونسون.

وأكد جونسون أن بريطانيا ستواصل تقديم مساعدات عسكرية إضافية لمنح الأوكرانيين العتاد الذي يحتاجون إليه للدفاع عن أنفسهم.

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كما عرض أيضاً مواصلة الدعم البريطاني في المجالين الاقتصادي والإنساني، بحسب رويترز.