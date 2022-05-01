خرق روسي في السويد.. وستوكهولم: انتهاك غير مقبول

خرقت طائرة استطلاع روسية لوقت قصير الجمعة المجال الجوي السويدي، بحسب ما أفادت السبت هيئة الأركان السويدية مع درس السلطات في هذا البلد ترشحاً محتملاً لحلف شمال الأطلسي إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع السويدية في بيان إن "طائرة روسية من طراز ايه ان-30 انتهكت المجال الجوي السويدي مساء الجمعة"، موضحة أن فرقها تابعت الحادث برمته وقامت بتصويره، وفق فرانس برس.

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كما أضافت أن الطائرة حلّقت شرق جزيرة بورنهولم الدنماركية في بحر البلطيق قبل أن تتجه نحو الأراضي السويدية.

"عمل غير مهني"

من جهته قال وزير الدفاع بيتر هولتكفيست إنه "من غير المقبول أبداً انتهاك المجال الجوي السويدي".

وأردف: "إنه عمل غير مهني ونظراً للوضع الأمني العام إنه غير مناسب على الإطلاق. السيادة السويدية يجب أن تُحترم دائماً"، وفق ما نقل عنه التلفزيون العام "اس في تي".

"يجب احترام وحدة أراضينا"

من جانبها شددت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند على أنه من غير المقبول أن تنتهك روسيا المجال الجوي لبلادها.

وأضافت عبر حسابها الرسمي في تويتر: "يجب احترام وحدة الأراضي السويدية دائماً".