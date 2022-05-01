داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف حافلة في كابل

أعلن تنظيم داعش، الأحد، مسؤوليته عن تفجير استهدف حافلة تقل ركابا قتلت فيه امرأة في العاصمة الأفغانية.

وقالت شرطة كابل إن امرأة قتلت وأصيب ثلاثة آخرون في الهجوم على هذه الحافلة.

وقتل عشرات الأشخاص وجرح عشرات آخرون في هجمات في الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان الذي ينتهي الأحد.

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وهذا ثاني تفجير في وقت قصير في العاصمة الأفغانية. فالجمعة قتل عشرة أشخاص في اعتداء على مسجد.

وجاء في بيان " فجّر جنود الخلافة عبوة ناسفة على حافلة للرافضة المشركين، في (الناحية 6) بمدينة (كابل)، ما أدى لإعطابها ومقتل وإصابة نحو 10 منهم".

وأعلن التنظيم مسؤوليته عن اعتداءات عدة في الأسابيع الأخيرة في أفغانستان خصوصا تلك التي استهدفت أقليات مثل الشيعة.

ويؤكد مسؤولو حركة طالبان أن قواتهم غلبت تنظيم داعش لكنّ محللين يشددون على أن التنظيم لا يزال يطرح مشكلة أمنية رئيسية في البلاد.

وتعهدت شرطة كابل "ضمان الأمن" خلال الاحتفالات بعيد الفطر.