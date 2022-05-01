زيلينسكي: لن ننسى ما فعلته روسيا بأوديسا
روسيا تخرج مطار أوديسا من الخدمة وزيلينسكي يتعهد بإعادة بنائه.. ورئيس بلدية أوديسا: الأمر استغرق 10 سنوات لتصميم وبناء المدرج الجديد الذي افتتح رسمياً في يوليو الماضي
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أنه سيعيد بناء مدرج مطار أوديسا الذي أخرجته روسيا من الخدمة، قائلا إن أوديسا لن تنسى أبداً ما فعلته روسيا بها.
وكان حاكم منطقة أوديسا ماكسيم مارشينكو أعلن أن روسيا قصفت بصاروخ أطلقته من شبه جزيرة القرم، المدرج الذي افتُتح رسمياً في يوليو الماضي، وأوضح أنه لم يعد من الممكن استخدام الميناء الاستراتيجي الواقع على البحر الأسود.
وأضاف مارشينكو في فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي "نشكر الرب لعدم إصابة أحد. نتخذ إجراءات لمعالجة التخريب في المنطقة". وقال الجيش الأوكراني إن المطار لم يعد من الممكن استخدامه.
وقال رئيس بلدية أوديسا جينادي تروخانوف إن الأمر استغرق عشر سنوات لتصميم وبناء المدرج الجديد الذي افتتح رسميا في يوليو الماضي.
وفيما دخلت العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية شهرها الثالث، أكد الرئيس زيلينسكي أن روسيا تعمدت تدمير البنية التحتية في البلاد، وإغلاق الموانئ من أجل الضغط على قوات بلاده.
وقال في كلمة بالفيديو ليلاً "المحتلون تعمدوا تدمير البنية التحتية لإنتاج وتوريد وتخزين الوقود" في البلاد.
كما أضاف أن "روسيا أغلقت أيضاً الموانئ الأوكرانية، لذلك لا توجد حلول فورية لسد العجز الحاصل في الوقت الحالي".
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