.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شولتس يدافع عن نهج ألمانيا الحذر في إرسال أسلحة ثقيلة لأوكرانيا

  • الخط
المستشار الألماني أولاف شولتس - رويترز
المستشار الألماني أولاف شولتس - رويترز
روسيا و أوكرانيا

شولتس يدافع عن نهج ألمانيا الحذر في إرسال أسلحة ثقيلة لأوكرانيا

قال "أتخذ قراراتي بسرعة وبالاتساق مع شركائنا.. أعتبر أن التحركات المتسرعة أو بذل جهود ألمانية غير معتادة مسألة جدلية"

برلين- رويترز

نشر في: آخر تحديث:

رفض المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، انتقادات بأن بلاده لا تلعب دورا قياديا في جهود الغرب لتزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة لمساعدتها في صد الغزو الروسي، وقال إنه يفضل توخي الحذر على اتخاذ قرارات متسرعة.

ويتعرض شولتس لضغوط في الداخل والخارج لإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة مثل دبابات ومدافع هاوتزر ودعم فرض الاتحاد الأوروبي حظرا فوريا على واردات الطاقة من روسيا لحرمان الرئيس فلاديمير بوتين من العملة الصعبة التي تساعده في تمويل الحرب.

وقال شولتس لصحيفة "بيلد أم زونتاج" في مقابلة "أتخذ قراراتي بسرعة وبالاتساق مع شركائنا. أعتبر أن التحركات المتسرعة أو بذل جهود ألمانية غير معتادة مسألة جدلية".

قصف روسي على خاركيف.. وتدمير مستودع أسلحة وذخيرة في أوديسا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا قصف روسي على خاركيف.. وتدمير مستودع أسلحة وذخيرة في أوديسا
روسيا تسدد ضربة قاسية لدولتين أوروبيتين فيديو العربية روسيا تسدد ضربة قاسية لدولتين أوروبيتين



وفي تغيير لنهجها، وافقت ألمانيا في 26 أبريل/نيسان على إرسال دبابات (جيبارد) المضادة للطائرات لأوكرانيا، وهي خطوة يدعمها 55% من الألمان الذين قالوا في استطلاع رأى إن أكبر اقتصاد في أوروبا يجب أن يزود أوكرانيا بمثل هذه الأسلحة.

لكن القرار لم يساعد في تغيير الصورة العامة لشولتس بأنه غير حاسم ويفتقر للقيادة. وأظهر استطلاع للرأي نشرته الصحيفة أن 54% غير راضين عن تعامله مع الأزمة، وتراجعت نسبة التأييد له إلى 32%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا تغير روسيا خريطة أهدافها في أوكرانيا؟ لماذا تغير روسيا خريطة أهدافها في أوكرانيا؟
اكتشف المزيد