.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأمم المتحدة: حرب أوكرانيا أوقعت 3000 قتيل مدني

  • الخط
US Volunteers Wade Helton, right, and Darrell Loveless, center, work moving dead bodies from refrigerated trucks to the morgue in Bucha, on the outskirts of Kyiv, Monday, April 25, 2022. (AP Photo/Emilio Morenatti)
نقل جثة مدنيين قتلا في بوتشا في ضاحية كييف الشهر الماضي
روسيا و أوكرانيا

الأمم المتحدة: حرب أوكرانيا أوقعت 3000 قتيل مدني

أكثر من 5.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين إن عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا في أوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير تجاوز 3000.

ويمثل عدد القتلى البالغ 3153 قتيلاً حتى الآن زيادة بواقع 254 قتيلاً عن الحصيلة التي كان قد تم الإعلان عنها يوم الجمعة.

مقبرة جماعية للقتلى في ماريوبول
مقبرة جماعية للقتلى في ماريوبول

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن من المرجح أن تكون الخسائر الحقيقية أعلى بكثير مشيرةً إلى صعوبات في توثيق الحالات.

وقالت المفوضية إن معظم الضحايا قتلوا بأسلحة متفجرة تحدث تأثيراً واسعاً مثل الضربات الصاروخية والضربات الجوية، دون أن تنسب المسؤولية لأي طرف.

يأتي هذا فيما ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم أن أكثر من 5.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي.

سكان نزحوا من ماريوبول بسبب القتال
سكان نزحوا من ماريوبول بسبب القتال

وقالت المفوضية إن الإحصاءات تم تجميعها من مصادر مختلفة، لا سيما البيانات التي قدمتها السلطات من نقاط العبور الحدودية الرسمية

نقل كتائب روسية من ماريوبول للشرق

في سياق آخر، أعلن الجيش الأوكراني اليوم أن موسكو أعادت نشر بعض قواتها من ميناء ماريوبول كي تنضم للهجوم الروسي في شرق أوكرانيا.

قوات موالية لروسيا في دونيتسك
قوات موالية لروسيا في دونيتسك
واشنطن تأمل عودة دبلوماسييها إلى كييف نهاية الشهر أميركا روسيا و أوكرانيا واشنطن تأمل عودة دبلوماسييها إلى كييف نهاية الشهر

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم إن عدداً من الكتائب الروسية أرسِلت من ماريوبول إلى بلدة بوباسنا في لوغانسك شرقي البلاد.
وبوباسنا كانت إحدى بؤر القتال في شرق أوكرانيا حيث سعى الجيش الروسي لاختراق الدفاعات الأوكرانية هناك في محاولة لتطويق القوات الأوكرانية في الشرق.

وأضافت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن الروس كانوا يحاولون أيضاً تكثيف هجماتهم من إيزيوم إلى بلدتي سلوفيانسك وبارفينكوف.

من جهته، قال المحلل العسكري الأوكراني أوليه جدانوف لوكالة ":أسوشيتد برس" إن إعادة نشر القوات من ماريوبول إلى خط المواجهة في الشرق "يعكس الفشل في تحقيق أي مكاسب هناك".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360 | تصريحات لرجل دين مقرب من حزب الله تشعل الغضب في لبنان العربية 360 | تصريحات لرجل دين مقرب من حزب الله تشعل الغضب في لبنان
اكتشف المزيد