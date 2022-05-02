حاكم بيلغورود الروسية: انفجاران في المنطقة ولا خسائر بشرية

أفاد فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود الروسية، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بوقوع انفجارين في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في تلك المنطقة الواقعة بجنوب روسيا والمتاخمة لأوكرانيا.

وقال جلادكوف: "لم تقع إصابات أو أضرار"، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

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وأعلنت مناطق روسية أخرى متاخمة لأوكرانيا عن عمليات قصف عبر الحدود منذ بداية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا يوم 24 فبراير.

وقال جلادكوف، أمس الأحد، إن شخصاً أصيب في حريق شب في منشأة تابعة لوزارة الدفاع الروسية في المنطقة المتاخمة لأوكرانيا. وأضاف أن المصاب من سكان المنطقة وإن إصاباته الطفيفة لا تمثل خطراً على حياته.

وإلى الآن لم يصدر تعليق من وزارة الدفاع الروسية.

وفي حادث منفصل، قال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك المتاخمة أيضاً لأوكرانيا إن أضراراً لحقت بجسر للسكة الحديد في خط تستخدمه قطارات البضائع.

ووصف ستاروفويت في مقطع مصور نُشر في قناته على موقع "تليغرام"، الأحد، الحادث بأنه عمل تخريبي.

وفي الشهر الماضي، اتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجوم بطائرات الهليكوبتر على مستودع وقود في بيلغورود لكن كييف نفت مسؤوليتها عن الهجوم.

كما اتهمت موسكو أوكرانيا بقصف قرى وإطلاق صواريخ على مستودع ذخيرة.