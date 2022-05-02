.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

زيلينسكي يحذر في حوار خاص لـ"العربية " من احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة

  • الخط
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي (أرشيفية من فرانس برس)
خاص

زيلينسكي يحذر في حوار خاص لـ"العربية " من احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة

زيلينسكي في حوار خاص لـ "العربية": الروس قتلوا 900 شخص في بلدة أوكرانية صغيرة.. ولا يمكنني التغاضي عن احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء من احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة.

وقال زيلينسكي في حوار خاص لقناتي "العربية والحدث" إن الحرب في الوقت الراهن محصورة بالأراضي الأوكرانية ولم تنتقل إلى روسيا، مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني لا يقوم بعمليات عسكرية ضد الأراضي الروسية.

ندافع عن أراضينا

وأكد زيلينسكي أن القوات الأوكرانية تدافع عن أرضيها ولا تطمع باحتلال أراض روسية.

وشدد زيلينسكي في حواره مع قناتي "العربية والحدث" على أن كييف لا تخشى الوجود العسكري الروسي والانفصاليين في مولدوفا، موضحا أن انفصاليي مولدوفا غير مدربين ويخشون مواجهة الجيش الأوكراني.

زيلينسكي: نصف مليون أوكراني نقلوا قسراً لروسيا وأماكن أخرى العرب والعالم روسيا و أوكرانيا زيلينسكي: نصف مليون أوكراني نقلوا قسراً لروسيا وأماكن أخرى

وأضاف زيلينسكي أن صور الأقمار الصناعية تظهر محاصرة السفن الروسية للموانئ الأوكرانية، لافتا إلى أنه لا تواجد في البحر الأسود إلا للسفن التي ترفع العلم الروسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360 | تصريحات لرجل دين مقرب من حزب الله تشعل الغضب في لبنان العربية 360 | تصريحات لرجل دين مقرب من حزب الله تشعل الغضب في لبنان
اكتشف المزيد