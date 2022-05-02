زيلينسكي يحذر في حوار خاص لـ"العربية " من احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة
زيلينسكي في حوار خاص لـ "العربية": الروس قتلوا 900 شخص في بلدة أوكرانية صغيرة.. ولا يمكنني التغاضي عن احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة
حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء من احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة.
وقال زيلينسكي في حوار خاص لقناتي "العربية والحدث" إن الحرب في الوقت الراهن محصورة بالأراضي الأوكرانية ولم تنتقل إلى روسيا، مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني لا يقوم بعمليات عسكرية ضد الأراضي الروسية.
ندافع عن أراضينا
وأكد زيلينسكي أن القوات الأوكرانية تدافع عن أرضيها ولا تطمع باحتلال أراض روسية.
وشدد زيلينسكي في حواره مع قناتي "العربية والحدث" على أن كييف لا تخشى الوجود العسكري الروسي والانفصاليين في مولدوفا، موضحا أن انفصاليي مولدوفا غير مدربين ويخشون مواجهة الجيش الأوكراني.
وأضاف زيلينسكي أن صور الأقمار الصناعية تظهر محاصرة السفن الروسية للموانئ الأوكرانية، لافتا إلى أنه لا تواجد في البحر الأسود إلا للسفن التي ترفع العلم الروسي.
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