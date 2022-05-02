إسرائيل تستدعي السفير الروسي احتجاجاً على تشبيه زيلينسكي بهتلر

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، استدعاء السفير الروسي بعد إشارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الزعيم النازي أدولف هتلر من أصول يهودية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الاثنين، إن إسرائيل تنتظر اعتذارا من السفير الروسي بعد تصريحات لوزير الخارجية لافروف شبّه فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالزعيم النازي هتلر لأن له أصولا يهودية.

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ونقل موقع (واي نت) الإسرائيلي عن لابيد قوله إن تصريحات لافروف "لا تغتفر وخطأ تاريخي".

وكان لافروف قال في تصريحات لوسائل إعلام إيطالية، الأحد، إن الأصل اليهودي لزيلينسكي لا ينفي حقيقة وجود عناصر نازية في حكومته، مضيفًا أن هتلر كان أيضًا له دماء يهودية، بحسب الموقع.

وولد زيلينسكي (44 عاما) في بلدة كريفي ريه وسط أوكرانيا لأبوين يهوديين، وتخرج في جامعة كييف الوطنية للعلوم الاقتصادية بشهادة في القانون، ولكنه وجد ضالته في التمثيل، وتحول بعدها إلى السياسة لتدفعه الظروف إلى رئاسة أوكرانيا في فترة عصيبة.