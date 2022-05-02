250 مهاجراً يصلون بريطانيا بحراً خلال الـ24 ساعة الماضي

عبر مئات الأشخاص القنال الإنكليزي (بحر المانش) على متن قوارب صغيرة خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفاد مسؤولون بريطانيون اليوم الاثنين، بعد أكثر من أسبوع لم يتم الإبلاغ خلاله عن خروج أي من تلك الرحلات الخطرة.

قالت وزارة الدفاع إن 254 شخصا وصلوا إلى الساحل الإنكليزي على متن سبعة قوارب قادمة من شمال فرنسا أمس الأحد، وإن المزيد تم نقلهم للشاطئ بواسطة قوارب النجاة البريطانية اليوم الاثنين.

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وتضاعف عدد رحلات المهاجرين الساعين للوصول لبريطانيا ثلاث مرات في 2021، وقد يسجل رقماً قياسياً جديداً هذا العام.

وللمرة الأولى منذ 11 يوماً، أبلغت الحكومة البريطانية التي تُحدِّث البيانات الخاصة برحلات العبور غير الشرعية يومياً، عن وجود قوارب في القناة التي شهدت نهاية أبريل الماضي رياحاً عنيفة وأمواجاً عاتية.

في المجموع، وصل نحو 7000 شخص إلى السواحل البريطانية من طريق عبور قناة المانش على متن قوارب، وفقاً لإحصاءات وكالة "بي. اي"، منذ بداية العام. ويشكل ذلك ثلاثة أضعاف حصيلة العام الماضي في الفترة نفسها.

وفي حين جعل رئيس الوزراء بوريس جونسون مكافحة الهجرة غير الشرعية من أولوياته بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، استمرت عمليات العبور في الازدياد، وتضاعفت ثلاث مرات في 2021، العام الذي شهد مصرع 27 مهاجراً إثر غرق سفينة نهاية نوفمبر.

واجتاز أكثر من 28500 شخص هذه المنطقة الخطرة في 2021، مقارنة بـ8466 في 2020، و1843 في 2019، و299 في 2018، وفقاً لوزارة الداخلية.

وبهدف ردع الهجرة غير الشرعية، أقرت لندن الأسبوع الماضي قانوناً مثيراً للجدل بشأن اللجوء يقضي بإرسال المهاجرين وطالبي اللجوء غير الشرعيين إلى رواندا، بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة.

وقوبل القانون بسلسلة انتقادات من المنظمات الدولية والمدافعة عن حقوق الإنسان. وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الأربعاء عن أسفها لإقرار النص الذي "يقوض القوانين والممارسات الدولية الموضوعة لحماية اللاجئين".