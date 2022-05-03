أرتال روسية تتحرك صوب معقل الجيش الأوكراني في دونيتسك

أفاد مراسل العربية، اليوم الثلاثاء، بتحرك أرتال عسكرية روسية نحو مدينة أفديفكا معقل الجيش الأوكراني في إقليم دونيتسك الانفصالي شرق البلاد.

وأضاف مراسلنا أن القوات الروسية وقوات دونيتسك، تحاول اقتحام مدينة أفديفكا، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تقصف يوميا الإقليم الذي اعترفت روسيا فقط بانفصاله عن أوكرانيا.

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مقتل 9 بقصف روسي

في الأثناء، أعلن حاكم منطقة دونيتسك أن ما لا يقل عن 9 مدنيين لقوا حتفهم بنيران روسية في المنطقة الواقعة بشرق أوكرانيا، اليوم الثلاثاء.

وكتب حاكم دونيتسك بافلو كيريلينكو في تطبيق تليغرام، أن ثلاثة مدنيين على الأقل قتلوا خلال قصف جوي لمدينة أفديفكا.

كما أشار إلى أن ثلاثة آخرين قتلوا في قصف مدينة فولدار، بينما لقي ثلاثة حتفهم في قصف بلدة ليمان.

عمليات إجلاء

وكان مكتب الرئيس الأوكراني أفاد في وقت سابق اليوم بأن مناطق أخرى في دونيتسك تتعرض لإطلاق نيران مستمر، وأن سلطات المنطقة تحاول إجلاء المدنيين من المناطق الواقعة على الخطوط الأمامية، بحسب ما نقلت رويترز.

يذكر أن روسيا كانت أطلقت أواخر مارس الماضي، المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في الشرق الأوكراني، مركزة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك، عقب انسحابها من محيط العاصمة كييف.

وتشكل تلك المناطق أهمية استراتيجية لموسكو، لاسيما أن السيطرة عليها - علما أن انفصاليين مدعومين من روسيا يسيطرون بالفعل على أجزاء منها - ستمكن القوات الروسية من الحصول على جسر بري يربط الشرق الأوكراني بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها عام 2014.