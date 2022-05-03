أوكرانيا: مقتل 9 مدنيين بقصف روسي في دونيتسك

أعلن حاكم منطقة دونيتسك أن ما لا يقل عن 9 مدنيين لقوا حتفهم بنيران روسية في المنطقة الواقعة بشرق أوكرانيا اليوم الثلاثاء.
وكتب حاكم دونيتسك بافلو كيريلينكو في تطبيق تليغرام أن ثلاثة مدنيين على الأقل قتلوا خلال قصف جوي لمدينة أفديفكا.
كما أشار إلى أن ثلاثة آخرين قتلوا في قصف مدينة فولدار، بينما لقى ثلاثة حتفهم في قصف بلدة ليمان.
وكان مكتب الرئيس الأوكراني أفاد في وقت سابق اليوم بأن مناطق أخرى في دونيتسك تتعرض لإطلاق نيران مستمر، وأن سلطات المنطقة تحاول إجلاء المدنيين من المناطق الواقعة على الخطوط الأمامية، بحسب ما نقلت رويترز.
يذكر أن روسيا كانت أطلقت أواخر مارس الماضي المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في الشرق الأوكراني، مركزة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك، عقب انسحابها من محيط العاصمة كييف.
وتشكل تلك المناطق أهمية استراتيجية لموسكو، لاسيما أن السيطرة عليها - علما أن انفصاليين مدعومين من روسيا يسيطرون بالفعل على أجزاء منها - ستمكن القوات الروسية من الحصول على جسر بري يربط الشرق الأوكراني بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها عام 2014.
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