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الصومال.. حركة الشباب تهاجم معسكراً للاتحاد الإفريقي

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من الصومال (AP)

الصومال.. حركة الشباب تهاجم معسكراً للاتحاد الإفريقي

دبي - العربية.نت

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أعلن شيخ قبيلة محلي وحركة الشباب الصومالية أن الحركة نفذت هجوما بسيارة ملغومة وأسلحة على معسكر تابع لقوات بعثة الاتحاد الإفريقي في منطقة شبيلي في وسط البلاد.

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وأوضح الشيخ القبلي محمد نور من البارف التي تبعد نحو 130 كيلومترا شمال العاصمة مقديشو "أن دوي انفجارات ضخمة وقع في وقت مبكر صباحا. في قاعدة بعثة الاتحاد الإفريقي وأعقبها تبادل كثيف لإطلاق النار"، بحسب ما نقلت رويترز.

من جهتها، أعلنت حركة الشباب، التي تقاتل منذ سنوات للإطاحة بالحكومة المركزية مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت في بيان إن عناصرها شنوا قبل الفجر غارة على قاعدة عسكرية لبعثة الاتحاد الإفريقي في البارف بمنطقة شبيلي الوسطى.

كما أضافت أنه بعد معركة شرسة، تمكن المقاتلون من اجتياح القاعدة وهم يسيطرون الآن بشكل كامل على القاعدة العسكرية بأسرها".

يذكر أن حركة الشباب نفذت بصورة متكررة تفجيرات وشنت هجمات بالأسلحة النارية في مقديشو وأماكن أخرى ضمن حربها ضد الحكومة المركزية في الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي.

كما استهدفت مرارا الجنود العاملين في مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي.

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