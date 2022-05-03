بريطانيا تتبرع بعربات مدرعة لعمليات الإجلاء الأوكرانية

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا ستتبرع بثلاث عشرة عربة مدرعة للمساعدة في إجلاء المدنيين من المناطق المحاصرة بشرق أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس في بيان "هذا التبرع الأحدث بمركبات مدرعة سيساعد في حماية الأوكرانيين الأبرياء الذين يحاولون الفرار من القصف الروسي ويدعم المسؤولين الأوكرانيين الذين يضطلعون بعمل هام للغاية".

مادة اعلانية

وأضافت أن المركبات المكسوة بالفولاذ ويمكنها مقاومة الرصاص عالي السرعة والألغام المضادة للأفراد والعبوات الناسفة البدائية ستُستخدم أيضا في نقل المسؤولين إلى مواقع قيادة مؤقتة ومساعدة العمال في إعادة بناء خطوط السكك الحديدية.

جاء في البيان أن العربات تم التبرع بها من أسطول تابع لوزارة الخارجية استجابة لطلب من الحكومة الأوكرانية وسيبدأ وصولها خلال أيام.

وكانت مصادر حكومية أعلنت أن السلطات البريطانية قد ترسل إلى أوكرانيا عددا من عربات Mastiff أو عربات من نوع Jackal.

كذلك من ضمن الخطط البريطانية إرسال عسكريين إلى إحدى الدول المجاورة لأوكرانيا لتدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام المعدات البريطانية.