.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بريطانيا تتبرع بعربات مدرعة لعمليات الإجلاء الأوكرانية

  • الخط
عربة مدرعة
روسيا و أوكرانيا

بريطانيا تتبرع بعربات مدرعة لعمليات الإجلاء الأوكرانية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا ستتبرع بثلاث عشرة عربة مدرعة للمساعدة في إجلاء المدنيين من المناطق المحاصرة بشرق أوكرانيا.

عقب استغاثة أوكرانيا.. الصحة العالمية تستجيب بعد الموعد العرب والعالم روسيا و أوكرانيا عقب استغاثة أوكرانيا.. الصحة العالمية تستجيب بعد الموعد

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس في بيان "هذا التبرع الأحدث بمركبات مدرعة سيساعد في حماية الأوكرانيين الأبرياء الذين يحاولون الفرار من القصف الروسي ويدعم المسؤولين الأوكرانيين الذين يضطلعون بعمل هام للغاية".

وأضافت أن المركبات المكسوة بالفولاذ ويمكنها مقاومة الرصاص عالي السرعة والألغام المضادة للأفراد والعبوات الناسفة البدائية ستُستخدم أيضا في نقل المسؤولين إلى مواقع قيادة مؤقتة ومساعدة العمال في إعادة بناء خطوط السكك الحديدية.

جاء في البيان أن العربات تم التبرع بها من أسطول تابع لوزارة الخارجية استجابة لطلب من الحكومة الأوكرانية وسيبدأ وصولها خلال أيام.

وكانت مصادر حكومية أعلنت أن السلطات البريطانية قد ترسل إلى أوكرانيا عددا من عربات Mastiff أو عربات من نوع Jackal.

كذلك من ضمن الخطط البريطانية إرسال عسكريين إلى إحدى الدول المجاورة لأوكرانيا لتدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام المعدات البريطانية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حرب أوكرانيا تهدد بكارثة غذاء غير مسبوقة حرب أوكرانيا تهدد بكارثة غذاء غير مسبوقة
اكتشف المزيد