عقب استغاثة أوكرانيا.. الصحة العالمية تستجيب بعد الموعد

بعد طلب أوكرانيا عقد اجتماع طارئ لا يتأخر عن 9 مايو، أكد متحدث باسم منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أن المنطقة الأوروبية ستعقد اجتماعا خاصا الأسبوع المقبل بشأن تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على الصحة والرعاية الصحية.

وقال طارق ياساريفيتش في مؤتمر صحافي في جنيف "سيعقد اجتماع في العاشر من مايو حول تأثير الحرب على النظام الصحي في أوكرانيا".

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توقيع 38 دولة

وكانت كييف طلبت عقد هذا الاجتماع الأسبوع، وذلك استنادا إلى رسالة كتبتها البعثة الدبلوماسية الأوكرانية في جنيف وموقعة من حوالي 38 دولة أخرى، بحسب ما نقلت رويترز.

في المقابل، لم ترد روسيا، وهي واحدة من 53 دولة أعضاء في منطقة أوروبا التابعة لمنظمة الصحة العالمية، على طلب للتعليق.

فيما وقعت على الخطاب، الذي بعثت به هذا الأسبوع البعثة الدبلوماسية الأوكرانية في جنيف بسويسرا حيث مقر منظمة الصحة العالمية، نحو 38 دولة أخرى في المنطقة الأوروبية بمنظمة الصحة العالمية، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

اجتماع لا يتأخر

فقد وجهت أوكرانيا الخطاب إلى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج متضمنا حثه على عقد اجتماع "لا يتأخر عن التاسع من مايو"، والإشارة إلى الهجمات على المنشآت الصحية وتعطل حملات التطعيم والمخاوف من مخاطر حوادث إشعاعية وكيميائية.

كما تضمن الخطاب أن يثير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس القضية في اجتماع جمعية منظمة الصحة العالمية في مايو أيار الذي ستقرر فيه الدول الأعضاء في المنظمة وعددها 194 دولة إجراء إصلاحات رئيسية استعدادا للجوائح المستقبلية.