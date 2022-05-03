جونسون أمام البرلمان الأوكراني: كييف ستنتصر على موسكو

جددت بريطانيا دعمها لأوكرانيا ضد القوات الروسية، التي تقوم بعملية عسكرية في البلاد منذ فبراير الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كلمة مصورة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام البرلمان الأوكراني إن أوكرانيا ستنتصر على روسيا وستعود من جديد دولة حرة.

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مساعدة عسكرية جديدة

كما أضاف قائلا "لدي رسالة واحدة لكم اليوم أوكرانيا ستنتصر.. وتتحرر".

إلى ذلك، أكد أن بلاده ستفعل كل ما في وسعها لمحاسبة روسيا على جرائم الحرب التي ارتكبت.

كما كشف عن مساعدة عسكرية جديدة لكييف بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني. وقال "كثفنا الجهود لدعم كييف في مواجهة حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، وفق تعبيره. وأكد أن الحكومة البريطانية ستواصل تقديم المساعدات المالية والعسكرية والإنسانية للسلطات الأوكرانية.

وختم مشدداً على أن مصير الأوكرانيين بيدهم ولن يفرض أي شيء عليهم.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، اصطفت لندن إلى جانب كييف داعمة إياها بالسلاح والعتاد والمساعدات الإنسانية. كما فرضت مئات العقوبات على موسكو شملت مختلف القطاعات.

5 آلاف صاروخ

فقد قدمت المملكة المتّحدة لأوكرانيا، حتّى الآن، وفقاً لداونينغ ستريت، خمسة آلاف صاروخ مضادّ للدبابات وخمس منظومات صاروخية للدفاع الجوي مع أكثر من 100 صاروخ و4.5 أطن من المتفجّرات.

فيما يتوقع أن ترسل خلال الأسابيع المقبلة أيضاً، طائرات بدون طيار "لتأمين دعم لوجستي للقوات المسلّحة" الأأوكرانية لاسيما تلك المعزولة في بعض المناطق بالشرق الأوكراني.

إلى ذلك، وجه جونسون في التاسع من أبريل الماضي، رسالة دعم قوية للأوكرانيين، بزيارة مفاجئة إلى كييف، حيث تجول في شوارع العاصمة جنباً إلى جنب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.