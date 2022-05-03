.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

جونسون أمام البرلمان الأوكراني: كييف ستنتصر على موسكو

  • الخط
بوريس جونسون (فرانس برس)
بوريس جونسون (فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

جونسون أمام البرلمان الأوكراني: كييف ستنتصر على موسكو

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

جددت بريطانيا دعمها لأوكرانيا ضد القوات الروسية، التي تقوم بعملية عسكرية في البلاد منذ فبراير الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كلمة مصورة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام البرلمان الأوكراني إن أوكرانيا ستنتصر على روسيا وستعود من جديد دولة حرة.

بريطانيا تؤكد: الجيش الروسي بات أضعف بكثير العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بريطانيا تؤكد: الجيش الروسي بات أضعف بكثير

مساعدة عسكرية جديدة

كما أضاف قائلا "لدي رسالة واحدة لكم اليوم أوكرانيا ستنتصر.. وتتحرر".

إلى ذلك، أكد أن بلاده ستفعل كل ما في وسعها لمحاسبة روسيا على جرائم الحرب التي ارتكبت.

كما كشف عن مساعدة عسكرية جديدة لكييف بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني. وقال "كثفنا الجهود لدعم كييف في مواجهة حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، وفق تعبيره. وأكد أن الحكومة البريطانية ستواصل تقديم المساعدات المالية والعسكرية والإنسانية للسلطات الأوكرانية.

بوريس جونسون وفولوديمير زيلينسكي وسط كييف (أرشيفية من فرانس برس)
بوريس جونسون وفولوديمير زيلينسكي وسط كييف (أرشيفية من فرانس برس)

وختم مشدداً على أن مصير الأوكرانيين بيدهم ولن يفرض أي شيء عليهم.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، اصطفت لندن إلى جانب كييف داعمة إياها بالسلاح والعتاد والمساعدات الإنسانية. كما فرضت مئات العقوبات على موسكو شملت مختلف القطاعات.

5 آلاف صاروخ

فقد قدمت المملكة المتّحدة لأوكرانيا، حتّى الآن، وفقاً لداونينغ ستريت، خمسة آلاف صاروخ مضادّ للدبابات وخمس منظومات صاروخية للدفاع الجوي مع أكثر من 100 صاروخ و4.5 أطن من المتفجّرات.

فيما يتوقع أن ترسل خلال الأسابيع المقبلة أيضاً، طائرات بدون طيار "لتأمين دعم لوجستي للقوات المسلّحة" الأأوكرانية لاسيما تلك المعزولة في بعض المناطق بالشرق الأوكراني.

إلى ذلك، وجه جونسون في التاسع من أبريل الماضي، رسالة دعم قوية للأوكرانيين، بزيارة مفاجئة إلى كييف، حيث تجول في شوارع العاصمة جنباً إلى جنب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حرب أوكرانيا تهدد بكارثة غذاء غير مسبوقة حرب أوكرانيا تهدد بكارثة غذاء غير مسبوقة
اكتشف المزيد