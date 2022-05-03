.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فرنسا: قرار مالي إلغاء اتفاقات الدفاع الثنائية غير مبرر

  • الخط
قوات فرنسية في مالي (أ ف ب)

فرنسا: قرار مالي إلغاء اتفاقات الدفاع الثنائية غير مبرر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، أن قرار المجلس العسكري المالي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية مع باريس "غير مبرر"، مؤكدة أن فرنسا ستواصل انسحابها العسكري "بشكل منظم" كما هو مخطط بحلول آب/أغسطس.

فرنسا تنسحب عسكرياً من مالي.. وماكرون "لم نفشل" العرب والعالم فرنسا تنسحب عسكرياً من مالي.. وماكرون "لم نفشل"

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في إعلان خطي "بعد أن تبلغت فرنسا في 2 أيار/مايو القرار الأحادي الجانب للسلطات الانتقالية المالية إلغاء هذه الاتفاقات، تعتبر فرنسا هذا القرار غير مبرر وتنفي رسميًا أي انتهاك للإطار القانوني الثنائي قد يُنسب إلى قوة برخان".

وكانت مالي نددت في رسالة بعثتها إلى الأمم المتحدة في نهاية نيسان/أبريل وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها بـ"الانتهاكات المتكررة والمتعمدة للمجال الجوي الوطني من قبل طائرات أجنبية ولا سيما القوات الفرنسية بهدف التجسس والترهيب والتخريب".

وذكرت الرسالة أيضا أن حكومة مالي تطالب منذ 18 شباط/فبراير بالرحيل الفوري للقوات الفرنسية من أراضي مالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الأقمار الصناعية تدخل كسلاح فعال في حرب أوكرانيا الأقمار الصناعية تدخل كسلاح فعال في حرب أوكرانيا
اكتشف المزيد