9 مايو يطل ثانية..البابا "بوتين سينهي الحرب بهذا اليوم"

مرة جديدة عاد تاريخ التاسع من مايو إلى الواجهة، مع دخول العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية يومها الـ 69.

فقد أكد البابا فرانسيس أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان أخبره أن خطة روسيا تقضي بإنهاء العملية العسكرية في 9 مايو.

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كما أضاف في مقابلة مع صحيفة كورير ديلا سيرا الإيطالية، نشرت اليوم الثلاثاء أنه طلب الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموسكو في محاولة لوقف القتال الروسي الأوكراني، لكنه لم يتلق ردا.

"خادم بوتين"

إلى ذلك، قال البابا إن البطريرك كيريل من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الذي أيد العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية، منذ انطلاقها في 24 فبراير الماضي، "لا يمكن أن يصير خادم المذبح بالنسبة لبوتين".

يذكرأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كان أكد أمس أن القوات الروسية لن ترهن مهامها القتالية في أوكرانيا بشكل مصطنع بأي تاريخ محدد، مشددا على أن العملية العسكرية مرتبطة بتحقيق الأهداف التي تم الإعلان عنها سابقاً.

تقليد راسخ

كما أضاف في حوار مع قناة "Mediaset" الإيطالية، في معرض جوابه عن سؤال حول احتمال أن ينتهي الصراع بحلول 9 مايو "إن احتفالات النصر التي تصادف في التاسع من مايو تقليد راسخ منذ فترة الاتحاد السوفيتي.. فيما تركز القوات الروسية أعمالها في أوكرانيا حصريا على مهام حماية وأمن السكان المدنيين، من قبل القوات الرأوكرانية، وأن لا تكون هناك تهديدات من أوكرانيا لروسيا".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، أوليكسندر موتوزيانيك، اعتبر في تصريحات سابقة أن القوات الروسية التي أطلقت المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في الشرق الأوكراني أواخر مارس الماضي، تحاول دفع قوات بلاده خارج المناطق الشرقية في لوغانسك ودونيتسك، والحفاظ على ممر بري لشبه جزيرة القرم مؤقتاً، قبل التاسع من مايو المقبل، معتبرا أن هذا التاريخ مهم للطرفين.

يشار إلى أن موعد التاسع من مايو يعتبر تاريخا هاما في روسيا، لأنه العيد الوطني للانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية. ويرى العديد من المراقبين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يسرع فعلاً من عملياته في إقليم دونباس بالشرق الأوكراني للحصول على نصر يقدمه لشعبه خلال تلك الاحتفالات.