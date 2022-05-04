إثيوبيا: أحبطنا هجمات إلكترونية طالت سد النهضة

أعلن مدير عام وكالة أمن شبكات المعلومات الإثيوبية شوميت جيزاو، إحباط هجمات إلكترونية حاولت استهداف سد النهضة والمؤسسات المالية الكبرى في البلاد.

وأضاف في مؤتمر صحافي الثلاثاء، أن منظمة ترعاها الدول التي تحسد إثيوبيا على مساعي السلام والتنمية أعلنت الحرب الإلكترونية ضد أديس أبابا تحت شعار "حرب الهرم الأسود"، وفق قوله.

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استهداف 37 ألف جهاز كمبيوتر

كما أضاف أن الهجمات الفاشلة شملت محاولات عرقلة أعمال سد النهضة من خلال استهداف 37 ألف جهاز كمبيوتر مترابط تستخدمها المؤسسات المالية، وفق تعبيره.

واعتبر أن هذه الحملة كانت بهدف تخريب البناء الناجح لسد النهضة، بحسب تعبيره.

إلى ذلك، حذر المسؤول من أن الهجمات الإلكترونية ضد السد قد تزداد في المستقبل، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ الأمن السيبراني المنسق لحماية كل من إنشاء وإدارة أعمال السد.

منعطف كبير

يشار إلى أن إثيوبيا كانت أعلنت قبل أشهر، بدء عملية توليد الطاقة من سد النهضة، الذي أقامته على النيل الأزرق، في ما يعد منعطفاً كبيراً في المشروع المثير للجدل.

في حين أكدت مصر والسودان مؤخراً تمسكهما بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

واتفق الجانبان على استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي.