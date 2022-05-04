البنتاغون: روسيا لم تنجح في قطع خطوط الإمداد لأوكرانيا

فيما تكثف روسيا من ضرباتها في الشرق الأوكراني، أكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية لم تنجح في قطع خطوط الإمداد الأوكرانية رغم قصفها المستمر، لافتا إلى أن روسيا تنفذ نحو 50 غارة جوية يوميا في أوكرانيا.

المساعدات لم تقصف

وأضاف المسؤول أن القوات الروسية قصفت محطات قطار وسكك حديد ومراكز إنتاج للطاقة بأوكرانيا، موضحا أن المساعدات الأميركية العسكرية لم تتعرض لضربات روسية.

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كما كشف أن روسيا أبقت 2000 من جنودها في محيط مدينة ماريوبول، مشيرا إلى عدم تقدم الروس في منطقة دونباس.

بيلاروسيا لا ترغب في الانضمام للحرب

أما عن تقديرات البنتاغون لانضمام بيلاروسيا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فقد قال إن بيلاروسيا لا ترغب بالدخول في الحرب.

كذلك أضاف أن تقديرات وزارة الدفاع الأميركية تشير إلى أن روسيا ستحاول السيطرة على كامل خاركيف لأهميتها.

الفشل في تدمير خطوط الإمداد

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أشارت إلى أسباب عدم تحرّك الجيش الروسي في محاولة تدمير خطوط الإمداد التي ترسل شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.

في هذا السياق، قال مسؤولون أميركيون إن جزءًا من الإجابة هو أن الدفاع الجوي الأوكراني يواصل تهديد الطائرات الروسية، وأنها كلما ذهبت بشكل أعمق تجاه أوكرانيا زادت فرصة إسقاطها.

تأتي هذه التقديرات الأميركية فيما تستعد أوكرانيا لأيام عصيبة مقبلة، على ضوء تصاعد التقديرات والترجيحات بسعي موسكو لتسجيل انتصار في التاسع من الشهر الحالي (مايو 2022)، لاسيما مع اشتداد المعارك ضد القوات الروسية شرقاً، لكن الكرملين نفى صحة تلك المزاعم.