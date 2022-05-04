الدفاع الأوكرانية: الحرب ستطول وستستمر داخل مناطقنا

فيما دخلت العملية العسكرية الروسية شهرها الثالث، مركزة على الشرق الأوكراني، أكدت كييف أنها لن تنتهي قريبا.

وقال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف اليوم الأربعاء إن "المرحلة الساخنة" من الحرب لن تنتهي في مايو.

مادة اعلانية

كما أضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الأوكرانية أن "الحرب ستكون طويلة وستستمر داخل مناطقنا".

تحرير ماريوبول مستحيل

أما في ما يتعلق بمدينة ماريوبول التي باتت تحت سيطرة القوات الروسية من أسابيع، فأكد أنه "من المستحيل إجراء عملية عسكرية لتحريرها حاليا".

إلى ذلك، شدد على أنه "من دون دعم الشركاء، سيكون من الصعب جدًا على أوكرانيا كبح القوات الروسية".

وكانت ماريوبول الساحلية التي تطل على بحر أزوف، وقعت قبل أسابيع تحت سيطرة القوات الروسية، فيما حوصر مصنع أزوفستال، الذي يأوي مئات المدنيين والمقاتلين، مشكلاً آخر القلاع المقاومة في المدينة.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شكلت تلك المدينة هدفا استراتيجيا للقوات الروسية، لاسيما أن السيطرة عليها يفتح طريقا وممرا بريا بين الشرق والجنوب حيث شبه جزيرة القرم.

يشار إلى أن العديد من التقديرات الاستخباراتية الغربية، على رأسها الأميركية رجحت سابقا أن يطول القتال، ويستمر أشهراً بعد، فيما تتدفق الأسلحة الغربية من الدول الداعمة لكييف إلى القوات الأوكرانية.