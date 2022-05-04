حجوزات بالملايين.. مقربون من بوتين بمرمى العقوبات الفرنسية

مازالت العقوبات الغربية على موسكو مستمرة مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

فقد أضافت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، 10 عقارات تعود ملكيتها للأوليغارشية المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى قائمة الأصول الروسية المجمدة على أراضيها.

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وتعود أبرز هذه الأصول بملكيتها إلى نجل النائب الروسي المقرب من بوتين ألكسندر باباكوف، حيث تم الحجز على قصر يملكه في منطقة نويي سور سين الفاخرة قرب باريس.

كذلك حجزت السلطات الفرنسية على 4 شركات عقارية توصلت التحقيقات المالية إلى أن مالكها هو الملياردير المقرب من بوتين أليكسي كوزميتشيف، والذي تقدر ثروته بأكثر من 9 مليارات يورو.

عقارات بأكثر من 30 مليار يورو

وحجزت أيضاً على فيلا يمتلكها في سان تروبيه في منطقة كوت دازور في جنوب شرق البلاد.

إلى ذلك، يعتبر الرجل المعاقب أحد المساهمين في مجموعة ألفا، وهي تكتل مالي-صناعي مهم في روسيا.

ومن بين الأملاك التي تم الحجز عليها أيضاً شقق تعود ملكيتها إلى أولغا أيزيمان، الزوجة السابقة لمؤسس مجموعة ألفا، تقدر بأكثر من 30 ملايين يورو.

يخوت وسفن ومروحيات وغيرها

يشار إلى أنه ومع العقارات الجديدة، يبلغ عدد العقارات التي تجميدها في فرنسا والعائدة لأثرياء روس مقربين من الكرملين 64 عقاراً، تزيد قيمتها عن مليار يورو حتى الآن.

وبالإضافة إلى العقارات الـ64، كانت فرنسا قد حجزت على يخوت وسفن شحن ومروحيات وأعمال فنية وأصول مالية لأثرياء روس، بلغت فيمتها نحو 24 مليار يورو، في حين يواصل مئة محقق من وزارة الاقتصاد الفرنسية تعقب أصول الأوليغارشية الروسية في فرنسا.