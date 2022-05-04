رئيس وزراء إسرائيل: سيدفع الثمن من يهاجمنا ومن يرسله

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، بضرب من يهاجمون إسرائيل ومن يقفون خلفهم، قائلا "لن نضرب من يهاجموننا فقط، وإنما من يرسلونهم أيضا وإن كانوا على بعد ألف كيلومتر".

ونقل متحدث عن بينيت قوله "نحن سنضرب ليس الذين يعتدون علينا مباشرةً فحسب، وإنما الجهة التي أرسلتهم أيضًا. لقد ولى عصر الحصانة التي كان يتمتع بها صناع الإرهاب".

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وأضاف "لن يكون الإرهابي الذي يرتكب العملية بالفعل هو الوحيد الذي سيدفع الثمن، بل الجهة التي ترسله أيضًا حتى إذا كانت بعيدة مسافة ألف كيلومتر عن هذا المكان".

مواجهة محتملة

كما أضاف "نخوض حربًا ضد عدو لئيم يطمع في الموت. ولا يتوانى أعداؤنا عن رغبتهم بتدمير حياتنا، بدلاً من بناء حياتهم ومستقبلهم".

وأعرب عن استعداد تل أبيب لمواجهة محتملة إذا اضطرت لذلك، مؤكدا "نحن جاهزون ومدربون لنضرب العدو ضربًا قاسيًا وقاطعًا".

الرسائل واضحة

وفيما لم يذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي إيران صراحة، فإن الرسائل واضحة خاصة في ظل التصعيد المستمر بينهما خاصة في الآونة الأخيرة، بعد اقتراب إحياء الاتفاق النووي الذي تحاول تل أبيب عرقلته.

وفي آخر جولة من التصدي للهجمات بين طهران وتل أبيب، أمرت الحكومة الإسرائيلية شركات الاتصالات يوم الاثنين بتكثيف جهودها في مجال الأمن الإلكتروني في أعقاب زيادة في محاولات الهجوم الهادفة للقرصنة.

كذلك تشن إسرائيل ضربات جوية على مواقع إيرانية في سوريا، كما تنفذ هجمات إلكترونية تستهدف مؤسسات حيوية في الداخل الإيراني، فيما تدعم طهران حزب الله وحماس ووكلاء آخرين، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديا لها.