روسيا تعلن إطلاق صاروخين من غواصة على أهداف أوكرانية

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء، أنها أطلقت صاروخين من طراز كاليبر على أهداف أوكرانية من غواصة في البحر الأسود، وكررت تحذيرها بأنها ستسعى لضرب شحنات أسلحة من حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا.

ونشرت وزارة الدفاع لقطات مصورة لإطلاق صواريخ كروز من البحر الأسود، وقالت إنها أصابت أهدافا أرضية لم تحددها في أوكرانيا.

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ضربات مماثلة

كما ذكرت روسيا في وقت سابق، أنها شنت ضربات مماثلة من غواصة في 29 أبريل.

وكانت وزارة الزراعة الأوكرانية، أعلنت يوم الاثنين، أن أوكرانيا أغلقت رسميا أربعة موانئ على البحر الأسود وبحر أزوف استولت عليها القوات الروسية.

4 موانئ تحت سيطرة روسيا

فقد أكدت في بيان أن موانئ ماريوبول وبرديانسك وسكادوفسك المطلة على بحر أزوف وميناء خيرسون المطل على البحر الأسود أُغلقت.

يشار إلى أن روسيا تشغل حوالي 20 سفينة حربية في البحر الأسود حيث ميزان القوى في حالة جمود حاليا، إذ تمنع تركيا أي وصول لسفن تابعة لطرف يخوض نزاعا، وفق ما أعلنت مصادر استخباراتية بريطانية.

وعلى الرغم من أن كل دول البحر الأسود الأخرى المشاطئة للبحر الأسود إما تنتمي إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو تأمل في الانضمام إليه، فإن روسيا لم تتراجع عن ادعاءاتها بالسيادة.