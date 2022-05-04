روسيا: عطلنا 6 محطات للسكك الحديدية في أوكرانيا
مع تواصل العملية العسكرية الروسية منذ 24 فبراير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أنها عطلت 6 محطات للسكك الحديدية في أوكرانيا كانت تستخدم لإمداد القوات الأوكرانية بأسلحة أجنبية.
وقالت إنها ضربت أيضاً 40 هدفاً عسكرياً أوكرانياً بما يشمل 4 مستودعات للذخيرة، وفق رويترز.
أضرار جسيمة
يأتي ذلك بعدما أعلن مسؤولون أوكرانيون الثلاثاء أن الجيش الروسي قصف البنية التحتية للسكك الحديد في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح أولكسندر كاميشين، رئيس هيئة السكك الحديد الأوكرانية، أن الضربات الروسية استهدفت الثلاثاء 6 محطات للسكك الحديد في المناطق الوسطى والغربية بالبلاد، مما ألحق بها أضراراً جسيمة، بحسب "أسوشييتد برس".
كما أضاف أن "رحلات ما لا يقل عن 14 قطاراً تأخرت بسبب الهجمات".
فيما قال حاكم منطقة دنيبرو، فالنتين ريزنيشنكو، إن الصواريخ الروسية ضربت البنية التحتية للسكك الحديد في المنطقة، مما أسفر عن إصابة شخص وإعاقة حركة القطارات.
كذلك أفاد الجيش الأوكراني باستهداف السكك الحديد في منطقة كيروفوهراد، مشيراً إلى وقوع خسائر غير محددة.
دعم بالسلاح والعتاد
يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي أوكرانيا في 24 فبراير الفائت، اصطفت الدول الغربية بقوة إلى جانب كييف، داعمة إياها بالسلاح والعتاد والمساعدات الإنسانية أيضاً من أجل مواجهة الروس.
فيما فرض الغرب وفي مقدمتهم أميركا، عقوبات مؤلمة على الكرملين، طالت مختلف القطاعات والشركات والمصارف، فضلاً عن السياسيين الروس، والأثرياء المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين.
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