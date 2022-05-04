في خطوة نادرة.. روسيا تقاطع اجتماعاً لمجلس الأمن

في خطوة نادرة، يرتقب أن تقاطع روسيا، اليوم الأربعاء، اجتماعاً يعقده مجلس الأمن الدولي مع اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، بما يؤشّر إلى مزيد من التدهور في العلاقات بينها وبين عدد من شركائها في الأمم المتحدة، بحسب ما أفاد دبلوماسيون مطلعون.

وقال مصدر دبلوماسي روسي مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن قرار موسكو مقاطعة الاجتماع مرتبط بالوضع في أوكرانيا.

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من جهته، قال دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس، إنه لا يتذكّر أنّ روسيا قاطعت اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي منذ بدأت قواتها دخول أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وهذا الاجتماع غير الرسمي يُعقد سنوياً بين مجلس الأمن واللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، لكن جائحة كوفيد-19 حالت دون انعقاده منذ 2019.

من المفترض أن تناقش اللجنة التابعة للاتحاد الأوروبي والمجلس التابع للأمم المتحدة خلال اجتماع الأربعاء، التفاعلات بين المنظمتين في الدول التي لديهما فيها بعثات عسكرية مثل البوسنة وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي.

وتتكوّن اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي من سفراء يمثّلون الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبعد الاجتماع المقرّر في نيويورك، سيتوجّه هؤلاء السفراء إلى واشنطن للقاء مسؤولين أميركيين، بحسب ما أفاد دبلوماسي.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لا تنفك العلاقات تتدهور بين روسيا ودول أو مجموعات من الدول في الأمم المتحدة.

وروسيا التي لا تزال أحد الأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، أطيح بها من العديد من هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان.