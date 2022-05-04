موسكو: إسرائيليون يقاتلون في صفوف كتيبة آزوف الأوكرانية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن "مرتزقة إسرائيليين" يقاتلون في أوكرانيا إلى جانب كتيبة آزوف التي تصفها موسكو بـ"النازية"، غداة تصريحات أشارت إلى أصل يهودي لهتلر ما أثار جدلاً حاداً.

فقد أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، "سأقول شيئاً لا يرغب السياسيون الإسرائيليون سماعه على الأرجح لكن قد يفيدهم. في أوكرانيا يقف المرتزقة الإسرائيليون جنبا إلى جنب مع مقاتلي آزوف"، وفقاً لإذاعة "سبوتنيك".

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وبتأكيدها أن الإسرائيليين يقاتلون إلى جانب آزوف، تواصل موسكو إثارة الجدل الذي بدأ بعدما تحدث وزير الخارجية سيرغي لافروف الأحد الماضي، عن "دم يهودي" لدى أدولف هتلر.

"خطأ تاريخي مروع"

في حين أثارت التصريحات غضب إسرائيل التي وصفتها بـ"الفاضحة ولا تغتفر" وبـ"الخطأ التاريخي المروع".

ومساء أمس الثلاثاء، صبت وزارة الخارجية الروسية الزيت على النار باتهامها إسرائيل بـ"دعم نظام النازيين الجدد في كييف"، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يهودي.

أشرس المعارضين للروس

يذكر أن كتيبة آزوف الأوكرانية تأسست في 2014 من قبل ناشطين من اليمين المتطرف قبل دمجها في القوات النظامية، وأثبتت أنها من أشرس المعارضين للقوات الروسية التي تشن هجوما عسكريا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.

ورفض أفرادها مع مقاتلين أوكرانيين آخرين خصوصا إلقاء أسلحتهم في ميناء ماريوبول المحاصر (جنوب شرق) حيث يتحصن آخر المدافعين عن المدينة في مصنع آزوفستال للمعادن الذي شنت عليه قوات موسكو هجوما عليها الثلاثاء.

ويرى عدد من الأوكرانيين أن أعضاء كتيبة آزوف هم أبطال لكن روسيا تعتبرهم "فاشيين" و"نازيين" يرتكبون فظائع.