وزير بولندي ينتقد تصريحات بابا الفاتيكان: أساء إلينا

بعد أن ألمح إلى مسؤولية الناتو في تفجير النزاع الروسي الأوكراني، انتقد وزير بولندي ليل الثلاثاء/الأربعاء تصريحات حول النزاع في أوكرانيا للبابا فرنسيس الذي رأى في مقابلة مع صحيفة إيطالية، أن من أسباب النزاع في أوكرانيا هو "غضب" موسكو الذي "سهله استفزاز حلف شمال الأطلسي على باب روسيا".

وقال وزير التعليم البولندي بريميسلاف تشارنيك للتلفزيون العام "بالتأكيد صعق كثيرون عندما سمعوا ما قاله البابا".

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استفزازات الناتو

كما أضاف أنه إذا سمحت إدارة الفاتيكان بنشر هذه الملاحظات "حول استفزازات حلف الأطلسي، وبعبارة أخرى عن الجناح الشرقي، وبالتالي بولندا أيضا، فإن البابا ببساطة أساء إلينا نحن البولنديين"، وفق ما نقلت فرانس برس.

وكان البابا اعتبر في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية مساء الثلاثاء، ردا على سؤال عن أسباب النزاع أن "غضب" موسكو قد يكون "سهّله استفزاز الحلف الأطلسي على باب روسيا".

في المقابلة نفسها، أكد البابا أنه مستعد للسفر إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومحاولة وقف القتال في أوكرانيا.

رسالة إلى بوتين

كما أشار إلى أنه "أجرى اتصالا هاتفيا" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "في اليوم الأول من الحرب"، موضحا أنه "فيما بعد، بعد 20 يومًا من اندلاع الحرب، طلبت من الكاردينال (بيترو) بارولين"، المسؤول الثاني في الفاتيكان "أن يوجه إلى بوتين رسالة مفادها أنني على استعداد للذهاب إلى موسكو".

وأضاف "لم نتلقّ بعد ردًا، ولا نزال نصر على ذلك، حتى لو أنني أخشى ألّا يستطيع وألّا يريد بوتين إجراء هذا اللقاء الآن".

فيما استبعد زيارة كييف حاليا على الرغم من دعوات الأوكرانيين له للقيام بذلك. وقال "لن أذهب إلى كييف في الوقت الراهن. أشعر أن ليس علي الذهاب". وأوضح "عليّ أن أذهب أولًا إلى موسكو، علي أن ألتقي أولًا بوتين".