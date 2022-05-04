وزير خارجية أوكرانيا: الروس اقتربوا من منزلي لكن الجيش تصدى

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الأربعاء في تصريحات لـ"العربية" و"الحدث" أن القوات الروسية اقتربت من منزله، لكن الجيش الأوكراني تصدى لها، مشيرا إلى أن روسيا فشلت في تحقيق أي هدف استراتيجي في بلاده.

وأضاف: روسيا خططت منذ البداية للهجوم على أوكرانيا، لافتا إلى أن القوات الأوكرانية تحافظ على كافة مواقعها "والروس فشلوا في التقدم".

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إشادة بدور ألمانيا

كما ثمن دور ألمانيا وقراراتها الداعمة لأوكرانيا، في إشارة إلى استعداد برلين الموافقة على حظر النفط الروسي.

واعتبر الوزير الأوكراني أن حظر الطاقة الروسية سيمنعها من تمويل عملياتها العسكرية، معربا عن ثقته في أن النصر سيكون حليفا لبلاده.

"تكافح للتقدم"

وفي وقت سابق اليوم، قال إن روسيا تكافح للتقدم وتعاني من خسائر فادحة، مؤكداً أن هذا سبب قصفها الصاروخي عبر البلاد.

ودعا كوليبا عبر حسابه على تويتر لفرض مزيد من العقوبات على روسيا، وتقديم المزيد من الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا، قائلا "يجب معاقبة روسيا على الإرهاب الصاروخي".

تأتي تصريحات كوليبا بينما شنت القوات الروسية للمرة الأولى هجوما بالدبابات والمشاة على مصانع الصلب في آزوفستال، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول جنوب شرق البلاد.