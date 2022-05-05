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زيلينسكي يطلق منصة لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا

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زيلينسكي (فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي يطلق منصة لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا

المفوضية الأوروبية تعلن منح كييف 200 مليون يورو أخرى

دبي - العربية.نت، وكالات

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أطلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة كييف على كسب الحرب أمام روسيا، وإعادة بناء البنى التحتية للبلاد.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو بالإنجليزية نشرها على حسابه في تويتر "بنقرة واحدة يمكنكم التبرع بأموال لحماية المدافعين عنا وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا، معلنا عن منصة "يونايتد 24". وأضاف "كل تبرع مهم للنصر".

المفوضية الأوروبية تعلن منح 200 مليون يورو أخرى لأوكرانيا

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 200 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

وقالت فون دير لاين عبر تويتر، إن الاتحاد يسعى من خلال التعهد بهذا المبلغ الإضافي لتوصيل رسالة للشعب الأوكراني مفادها أن "معركتكم هي معركتنا.. وأننا معكم".

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