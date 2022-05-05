زيلينسكي يطلق منصة لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا

أطلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة كييف على كسب الحرب أمام روسيا، وإعادة بناء البنى التحتية للبلاد.

We launched United24 @U24_gov_ua global initiative.



Its 1st component is an online platform to raise funds in support of 🇺🇦. Other projects & programs will be added soon.



You can make a donation in 1 click from any country.



Together we will win!#united24 #thepoweroffreedom pic.twitter.com/notUt1P3ZF — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2022

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو بالإنجليزية نشرها على حسابه في تويتر "بنقرة واحدة يمكنكم التبرع بأموال لحماية المدافعين عنا وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا، معلنا عن منصة "يونايتد 24". وأضاف "كل تبرع مهم للنصر".

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المفوضية الأوروبية تعلن منح 200 مليون يورو أخرى لأوكرانيا

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 200 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

وقالت فون دير لاين عبر تويتر، إن الاتحاد يسعى من خلال التعهد بهذا المبلغ الإضافي لتوصيل رسالة للشعب الأوكراني مفادها أن "معركتكم هي معركتنا.. وأننا معكم".