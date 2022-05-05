عشرات الإصابات بالمسجد الأقصى بعد محاولة القوات الإسرائيلية اقتحامه
إعلام فلسطيني: اقتحام عشرات المستوطنين المسجد من جهة باب المغاربة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية
يشهد المسجد الأقصى في مدينة القدس اليوم الخميس مواجهات بين المصلين وقوات الأمن الإسرائيلية، نتج عنها عشرات الإصابات.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عشرات من المواطنين ممن وصفتهم بالمرابطين في المسجد الأقصى بالقدس قد أصيبوا بالاختناق ورصاص مطاطي أطلقته القوات الإسرائيلية خلال محاولتها اقتحامه.
وذكرت الوكالة أيضا أن زجاج منبر في المسجد تحطم جراء إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص، مشيرة إلى اقتحام عشرات المستوطنين المسجد من جهة باب المغاربة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية على حد قولها.
وأشارت الوكالة إلى دعوة حركة فتح الفلسطينية إلى النفير العام "لمواجهة اقتحامات مزمعة للمستوطنين للمسجد الأقصى".
The moment of the attack in Al-Aqsa Mosque#المسجد_الأقصى pic.twitter.com/CMHE1u4aWi— الخُولبني (@ALKhulbni) May 5, 2022
تأتي هذه المواجهات مع استئناف برنامج الزيارات للمسجد الأقصى لغير المسلمين بعد أن توقفت خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان.
ويسمح لغير المسلمين من الأجانب واليهود ضمن برنامج الزيارة الدخول إلى ساحات المسجد الأقصى والتجول بها ويحظر عليهم أداء أي
شعائر دينية.
Attack on worshipers at Al-Aqsa Mosque now#فلسطين #القدس_خط_أحمر #المسجد_الأقصى #لن_يمر_الاقتحام #اقتحام_الأقصى pic.twitter.com/tqhQX6A5nv— الخُولبني (@ALKhulbni) May 5, 2022
وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وجود عدد من المصلين داخل المصلى القبلي الذي تنتشر على أبوابه قوات الأمن
الإسرائيلية.
واتهم أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي المصلين بالتحضير للمواجهة مع قوات الأمن الاسرائيلية.
ويحسب وكالة فرانس برس، قال في تغريدة باللغة العربية على توتير "البلطجية الفلسطينيون كسروا الجدران والحيطان وحضروا مسبقا كميات كبيرة من الحجارة داخل المصلى القبلي يمما يشكل انتهاكا لحرمته".
وكانت اندلعت فجر الجمعة الماضي، مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في ساحات المسجد الأقصى، مسفرة عن سقوط 42 جريحاً، أفاد مراسل "العربية/الحدث" بانسحاب القوات الإسرائيلية من ساحات المسجد وفتح جميع أبوابه.
يذكر أن الأسابيع الأخيرة، كانت شهدت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في تلك المنطقة بعدة مناسبات.
ومن المتوقع أن يحضر عشرات الآلاف من المسلمين لأداء صلاة ظهر الجمعة اليوم في المسجد الأقصى.
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