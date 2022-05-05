عشرات الإصابات بالمسجد الأقصى بعد محاولة القوات الإسرائيلية اقتحامه

يشهد المسجد الأقصى في مدينة القدس اليوم الخميس مواجهات بين المصلين وقوات الأمن الإسرائيلية، نتج عنها عشرات الإصابات.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عشرات من المواطنين ممن وصفتهم بالمرابطين في المسجد الأقصى بالقدس قد أصيبوا بالاختناق ورصاص مطاطي أطلقته القوات الإسرائيلية خلال محاولتها اقتحامه.

مادة اعلانية

وذكرت الوكالة أيضا أن زجاج منبر في المسجد تحطم جراء إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص، مشيرة إلى اقتحام عشرات المستوطنين المسجد من جهة باب المغاربة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية على حد قولها.

وأشارت الوكالة إلى دعوة حركة فتح الفلسطينية إلى النفير العام "لمواجهة اقتحامات مزمعة للمستوطنين للمسجد الأقصى".

تأتي هذه المواجهات مع استئناف برنامج الزيارات للمسجد الأقصى لغير المسلمين بعد أن توقفت خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان.

ويسمح لغير المسلمين من الأجانب واليهود ضمن برنامج الزيارة الدخول إلى ساحات المسجد الأقصى والتجول بها ويحظر عليهم أداء أي

شعائر دينية.

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وجود عدد من المصلين داخل المصلى القبلي الذي تنتشر على أبوابه قوات الأمن

الإسرائيلية.

واتهم أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي المصلين بالتحضير للمواجهة مع قوات الأمن الاسرائيلية.

ويحسب وكالة فرانس برس، قال في تغريدة باللغة العربية على توتير "البلطجية الفلسطينيون كسروا الجدران والحيطان وحضروا مسبقا كميات كبيرة من الحجارة داخل المصلى القبلي يمما يشكل انتهاكا لحرمته".

وكانت اندلعت فجر الجمعة الماضي، مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في ساحات المسجد الأقصى، مسفرة عن سقوط 42 جريحاً، أفاد مراسل "العربية/الحدث" بانسحاب القوات الإسرائيلية من ساحات المسجد وفتح جميع أبوابه.

يذكر أن الأسابيع الأخيرة، كانت شهدت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في تلك المنطقة بعدة مناسبات.

ومن المتوقع أن يحضر عشرات الآلاف من المسلمين لأداء صلاة ظهر الجمعة اليوم في المسجد الأقصى.