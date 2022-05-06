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الجيش الإسرائيلي يأمر بهدم منزل منفذ هجوم بتل أبيب

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قُتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 5 آخرون مساء اليوم الثلاثاء جراء إطلاق نار في منطقة بني براك في ضاحية تل أبيب وسط إسرائيل.
لقطة من مكان الهجوم في تل أبيب - أرشيفية

الجيش الإسرائيلي يأمر بهدم منزل منفذ هجوم بتل أبيب

رعد حازم نفذ الهجوم في شارع رئيسي في أبريل وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص

دبي - العربية.نت

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أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قائد المنطقة الوسطى العسكرية وقع أمرا بمصادرة وهدم شقة بمدينة جنين كان يقطنها فلسطيني نفذ عملية في تل أبيب في أبريل نيسان الماضي.

وقال المتحدث أفيخاي أدرعي عبر حسابه على تويتر إن توقيع أمر الهدم جاء بعد رفض التماس قدمه سكان آخرون بالمبنى.

أول صورة لقاتل الإسرائيليين بالرصاص في تل أبيب
أول صورة لقاتل الإسرائيليين بالرصاص في تل أبيب

واتهمت إسرائيل الفلسطيني، رعد حازم، بتنفيذ الهجوم في شارع رئيسي بتل أبيب في أبريل نيسان، والذي أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

ومساء أمس الخميس، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجراح في هجوم وقع بمستوطنة إلعاد في وسط إسرائيل. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن منفذي الهجوم لا يزالان طليقين حتى الآن.

عناصر من الجيش الإسرائيلي في جنين - رويترز
عناصر من الجيش الإسرائيلي في جنين - رويترز

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت في أبريل أنه تم تصفية منفذ هجوم تل أبيب خلال تبادل لإطلاق النار، بعد مطاردة استمرت لساعات. وقالت الشرطة إنها قتلت في مدينة يافا منفذ حادث إطلاق النار الذي شهدته تل أبيب مساء أمس. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن منفذ الهجوم رعد حازم من مدينة جنين بالضفة الغربية، ويبلغ من العمر 29 عاما.

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وعلى إثر العملية، ذكرت الوكالة أن القوات الإسرائيلية شنت حملة مداهمات واسعة لعشرات المنازل في المخيم، مشيرة إلى اندلاع "مواجهات عنيفة" هناك.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية حاصرت منزل عائلة منفذ عملية تل أبيب رعد فتحي حازم في مخيم جنين، وطالبتهم بتسليم أنفسهم.

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