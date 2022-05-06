الداخلية السودانية: سنحقق في مشاهد بثتها "العربية" خلال التظاهرات

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، الجمعة، أنها ستحقق في المشاهد التي بثتها قناتا "العربية" و"الحدث" أمس خلال التظاهرات التي شهدها السودان.

الداخلية السودانية وصفت تهور سائق دورية الشرطة وسط المتظاهرين بالـ"سلوك المرفوض جملة وتفصيلاً"، مشيرة إلى أن "ما حدث لا يشبه الشرطة وإرثها الممتد لأكثر من 114 عاما في خدمة الوطن والمواطن".

"الحدث" ترصد المواجهات بين المتظاهرين والأمن السوداني قرب القصر الجمهوري#السودان#الحدث pic.twitter.com/ZaZr60gdao — ا لـحـدث (@AlHadath) May 5, 2022

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وتعهدت الداخلية السودانية بأنها ستحقق في مقطع فيديو لشخص يحمل مسدسا وهو يتأهب للقنص.

مراسلة #الحدث لينا يعقوب: المكون العسكري سيراقب المشهد السوداني لمعرفة إلى ماذا سيفضي الحوار "المدني ـ المدني"؟! pic.twitter.com/FGiVOtpJBx — ا لـحـدث (@AlHadath) May 5, 2022

هذا وقد انطلقت تظاهرات في السودان من جديد، الخميس، لتطالب باستعادة المسار الديمقراطي.

يترقب عدد من السودانيين الحوار المرتقب للآلية الثلاثية "يونيتامس والاتحاد الإفريقي والإيغاد" مع أطراف الأزمة السودانية بعد أيام.