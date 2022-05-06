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الداخلية السودانية: سنحقق في مشاهد بثتها "العربية" خلال التظاهرات

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FILE PHOTO: A protester marches during a rally against military rule following coup in Khartoum, Sudan, February 10, 2022. Reuters/Mohamed Nureldin Abdallah/File Photo
تظاهرات سودانية
السودان

الداخلية السودانية: سنحقق في مشاهد بثتها "العربية" خلال التظاهرات

قالت إنها ستحقق في مقطع فيديو لشخص يحمل مسدسا وهو يتأهب للقنص

الخرطوم – لينا اليعقوب

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أعلنت وزارة الداخلية السودانية، الجمعة، أنها ستحقق في المشاهد التي بثتها قناتا "العربية" و"الحدث" أمس خلال التظاهرات التي شهدها السودان.

الداخلية السودانية وصفت تهور سائق دورية الشرطة وسط المتظاهرين بالـ"سلوك المرفوض جملة وتفصيلاً"، مشيرة إلى أن "ما حدث لا يشبه الشرطة وإرثها الممتد لأكثر من 114 عاما في خدمة الوطن والمواطن".

وتعهدت الداخلية السودانية بأنها ستحقق في مقطع فيديو لشخص يحمل مسدسا وهو يتأهب للقنص.

هذا وقد انطلقت تظاهرات في السودان من جديد، الخميس، لتطالب باستعادة المسار الديمقراطي.

يترقب عدد من السودانيين الحوار المرتقب للآلية الثلاثية "يونيتامس والاتحاد الإفريقي والإيغاد" مع أطراف الأزمة السودانية بعد أيام.

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