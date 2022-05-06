بريطانيا: روسيا تواصل هجومها على مصنع آزوفستال
المندوب الروسي يرفض الخطاب الغربي ويتهم دولا بالسعي لتحويل أوكرانيا لرأس الحربة ضد بلاده.. وغوتيريش: حان وقت إنهاء الحرب في أوكرانيا
يواصل الجيش الروسي، اليوم الجمعة، في إطار عمليته الخاصة في أوكرانيا ضرب المواقع العسكرية وتحرير أراضي دونباس، فيما يجهد الغرب لتشديد العقوبات ضد موسكو وتقديم الدعم العسكري لكييف.
وفي آخر التطورات، قالت المخابرات العسكرية البريطانية في تغريدة على "تويتر" إن القوات الروسية في مدينة ماريوبول الأوكرانية واصلت هجومها البري على مصنع آزوفستال للصلب لليوم الثاني.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور أمس الخميس إن القوات الروسية مازالت تقتحم وتقصف مصنع آزوفستال الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، حيث يحتمي مدنيون وقوات عسكرية.
يأتي ذلك فيما اتهم مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة الغرب بأنه كان ينتظر الفرصة لشن حرب اقتصادية على موسكو والضغط عليها، مؤكدا أن ما تشهده أوكرانيا حرب بالوكالة يخوضها الغرب ضد روسيا. كما اتهم أطرافا بتحويل أوكرانيا إلى رأس الحربة في المعركة ضدّ روسيا.
وتزامنا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف الحرب في أوكرانيا، وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن هجوم روسيا على أوكرانيا انتهاك لوحدتها وميثاق الأمم المتحدة، حسب وصفه، وبتسببها بأضرار كبيرة للعالم أجمع.
وكان غوتيريش أبلغ مجلس الأمن، الخميس، بأن عملية ثالثة تجري حاليا لإجلاء مدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية ومصنع آزوفستال المحاصر.
وساعدت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر حتى الآن في إجلاء نحو 500 مدني من المنطقة في عمليتين خلال الأسبوع الماضي. وأحجم غوتيريش عن إعطاء تفاصيل عن العملية الجديدة "لتفادي تقويض النجاح المحتمل".
وقال غوتيريش للمجلس "يحدوني الأمل أن يؤدي التنسيق المتواصل مع موسكو وكييف إلى مزيد من عمليات وقف القتال لأسباب إنسانية لتوفير ممر آمن للمدنيين بعيدا عن مناطق القتال والسماح بوصول المساعدات إلى أولئك المحتاجين إليها بشدة".
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