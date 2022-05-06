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بعد "حفلات" جونسون.. تحقيق بخرق زعيم المعارضة لقيود كورونا

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Britain's Labour leader Keir Starmer speaks to the media at an event celebrating the results of the 2022 local elections in Carlisle, Britain May 6, 2022. REUTERS/Scott Heppell
زعيم المعارضة في بريطانيا كير ستارمر (أرشيفية)
فيروس كورونا

بعد "حفلات" جونسون.. تحقيق بخرق زعيم المعارضة لقيود كورونا

كير ستارمر بات في موقف محرج حيث كان قد قاد حملة دعا فيها رئيس الوزراء للاستقالة بعد فرض غرامة عليه على خلفية حفل أقيم له وسط إجراءات الحجر المفروضة في بريطانيا

العربية.نت

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قالت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، إنها ستحقق مع زعيم المعارضة كير ستارمر بشأن انتهاك محتمل لقواعد الإغلاق في عام 2021 بعد تلقيها معلومات جديدة مهمة، مما يوجه ضربة محرجة لحزب العمال الذي يتزعمه.

وقاد ستارمر، الذي شغل سابقاً منصب المدعي العام في البلاد، حملة دعا فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير المالية ريشي سوناك للاستقالة بعد فرض غرامات عليهما على خلفية حفل عيد ميلاد لجونسون أقامه الموظفون في مكتبه في داوننغ ستريت في يونيو 2020 وسط إجراءات الحجر المفروضة في البلاد.

رئيس الوزراء بوريس جونسون
  • رئيس الوزراء بوريس جونسون
  • وزير المالية ريشي سوناك
2 صور
رئيس الوزراء بوريس جونسون
رئيس الوزراء بوريس جونسون
وزير المالية ريشي سوناك
وزير المالية ريشي سوناك

وكشف تقرير داخلي أن الموظفين في داوننغ ستريت أقاموا سلسلة من الحفلات خلال فترة الإغلاق التي فُرضت لمكافحة كورونا، مما أثار غضب المواطنين وأدى إلى الإضرار بالثقة في النظام السياسي للبلاد.

وواجه ستارمر أيضاً تدقيقاً متزايداً بشأن لقطات تعود لأبريل 2021 ظهر فيها وهو يشرب زجاجة من الجعة مع زملائه في مكان مغلق خلال زيارة إلى شمال شرق إنجلترا.

الصور التي ورطت كير ستارمر
  • الصور التي ورطت كير ستارمر
  • الصورالتي ورطت كير ستارمر
  • الصور التي ورطت كير ستارمر
3 صور
الصور التي ورطت كير ستارمر
الصور التي ورطت كير ستارمر
الصورالتي ورطت كير ستارمر
الصورالتي ورطت كير ستارمر
الصور التي ورطت كير ستارمر
الصور التي ورطت كير ستارمر
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وقالت شرطة دورهام المحلية في وقت سابق، إنها خلصت إلى أنه لم يتم إثبات أي مخالفة لكنها قالت اليوم الجمعة إنها فتحت تحقيقاً "بعد تلقي معلومات جديدة مهمة خلال الأيام القليلة الماضية".

من جهته، قال متحدث باسم حزب العمال: "نحن مستعدون للإجابة عن أي أسئلة ونعلن بوضوح أنه لم يتم انتهاك أي قواعد".

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